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福斯「電動越野車品牌」2新車亮相！續航563km、售價壓在192.3萬內

▲Scout Terra Truck電動皮卡車與Traveler電動休旅。（圖／翻攝自Scout）

▲Scout推出Terra Truck電動皮卡車、Traveler電動休旅兩款新車，預計在2027年上市，售價將壓在60,000美元內，折合新台幣約192.3萬，圖為Terra皮卡。（圖／翻攝自Scout，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

在經過漫長等待後，福斯「電動越野車品牌」Scout也終於發表2款新車，分別是Terra Truck皮卡車與Traveler SUV休旅，兩車皆搭新款專屬的非承載式平台，具有超過300mm離地間隙與90公分涉水深度，2車型預計2027年就會上市，售價將在60,000美元內（折合新台幣約192.3萬）。

▲Scout Terra Truck電動皮卡車與Traveler電動休旅。（圖／翻攝自Scout）

▲2車皆採雙馬達全驅，搭載非承載式平台，具有超過300mm離地間隙與90公分涉水深度，圖為Traveler電動休旅。

Scout 2款新車皆採配置雙馬達全驅，儘管官方尚未公布數據，但最大扭力都將接近138.2公斤米，靜止加速破百都在3.5秒內。另外，在800V電能架構下，這2款新車最大續航可達563公里，並皆具有NACS特斯拉快充規格，可支援350kW直流快充、具有V2L外接供電功能。

▲Scout Terra Truck電動皮卡車與Traveler電動休旅。（圖／翻攝自Scout）

▲Scout Terra Truck電動皮卡車與Traveler電動休旅。（圖／翻攝自Scout）

▲Scout Terra Truck電動皮卡車與Traveler電動休旅。（圖／翻攝自Scout）

▲Scout Terra Truck電動皮卡車與Traveler電動休旅。（圖／翻攝自Scout）

▲除了電動車外，2款新車也有Harvester增程版可選，透過小型汽油引擎為電池組充電，最大續航達805公里以上。

另外，Scout也提供EREV增程式版本選擇，該版本以Harvester車型區分，透過小型汽油引擎為電池組充電，最大續航里程，可達805公里以上。Terra皮卡、Traveler休旅分別具有4,535公斤、3,175公斤拖曳力，最大可安裝35吋輪胎，並提供前置物廂，可容納高爾夫球具，另外車上也有120V或240V電源插座、USB Type-C插孔等。

Scout所有新車將由福斯位於美國的南卡羅來納工廠生產，預計2027年就會正式上市。

▲Scout Terra Truck電動皮卡車與Traveler電動休旅。（圖／翻攝自Scout）

▲Scout所有新車將由福斯位於美國的南卡羅來納工廠生產，預計2027年就會正式上市。

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