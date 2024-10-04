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Range Rover Sport黯影版試駕！超值英倫黑武士登場、德系對手當心

▲Range Rover Sport黯影版試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲在第3代大改款Range Rover Sport上市滿1年半後，JLR台灣捷豹路虎日前也推出限量50台的黯影版特仕車，以73萬元的價差大幅降低入手門檻。（圖／記者林鼎智攝，以下同）

記者林鼎智／宜蘭報導

全新第3代大改款Range Rover Sport在去年上市後（報導請點此），JLR台灣捷豹路虎也在近日推出限量50台的「Range Rover Sport黯影版」（以下簡稱黯影版），這款限量特仕車以柴油D300 Dynamic SE為基礎，除了內外觀黑化、部分配備調整，389萬元的售價也比常態販售車型大降73萬，並且還壓在奢侈稅內，使黯影版的售價更貼近BMW X5、保時捷 Cayenne、賓士GLE等競爭對手。

試駕車型
Range Rover Sport黯影版：389萬（限量50台，免費升級價值17萬元的電動伸縮側腳踏）

▲Range Rover Sport黯影版試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲Range Rover Sport黯影版試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲黯影版在黑化處理後，視覺上很有肅殺之氣。

既然叫黯影版，車色選用的就是聖托里尼黑金屬亮面車漆+黑色外觀套件，包括蚌式引擎蓋、水箱護罩、納爾維克黑護罩飾條、Range Rover等字樣都進行黑化處理，加上21吋緞光深灰色輪圈與黑色Brembo卡鉗，整體更有肅殺感，尤其試駕當天以車隊型式前往宜蘭時，一排4台黯影版在路上就吸引不少目光，猶如電影般的場景。

▲Range Rover Sport黯影版試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲當天試駕時以車隊方式出發，一排4台黯影版整路吸引不少目光。

▲Range Rover Sport黯影版試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲輪圈同樣維持21吋、並採緞光深灰色樣式，搭配黑色Brembo卡鉗。

不得不說，黯影版在外觀配備上並沒有被降級，同樣具有21吋輪圈、感應式電動尾門、全景電動玻璃天窗、甚至是Pixel LED頭燈等，都與原本D300 Dynamic SE一樣；座艙內也同樣採13.7吋數位儀表、13.1吋Pivi Pro中控螢幕、4區恆溫空調（含空氣品質偵測功能），並同樣具有Meridian音響系統、ClearSight車內電子後視鏡等，在一些主要配備上並無太大差異。

▲Range Rover Sport試駕 。（圖／記者林鼎智攝）

▲Range Rover Sport黯影版試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲Range Rover Sport試駕 。（圖／記者林鼎智攝）

▲Range Rover Sport試駕 。（圖／記者林鼎智攝）

▲座艙配備像是4區恆溫空調（含空氣品質偵測功能）、Meridian音響系統、ClearSight車內電子後視鏡、全景電動天窗等都與常販車型不變。

那黯影版究竟與24年式的D300 Dynamic SE差在哪？像是車門自動閉合系統（電吸門）、溫莎皮革與後座加熱功能、雙前座電動調整段數，就是黯影版沒有的。像是黯影版捨棄溫莎皮革，改採檀木黑內裝、Grained Leather粒面皮革，同時原本20向電動調整雙前座也改為12向，不過仍具有雙前座加熱、座椅記憶功能。整體而言，黯影版在配備取捨上拿捏得很好，雖然溫莎皮革的質感一流、電吸門也有尊榮感，但若以73萬價差、另外還升級電動伸縮側腳踏來看，都讓Range Rover Sport黯影版顯得超值不少，也難怪要以限量50台的方式販售。

▲Range Rover Sport黯影版試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲黯影版捨棄溫莎皮革，改採檀木黑內裝、Grained Leather粒面皮革座椅，同時雙前座電調20向也降為12向調整。

▲Range Rover Sport試駕 。（圖／記者林鼎智攝）

▲黯影版儘管車門飾板材質不同，但雙前座同樣具有記憶、加熱功能。

▲Range Rover Sport黯影版試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲黯影版也升級價值17萬的電動伸縮側踏板，在車輛上鎖時會伸縮至下方。

▲Range Rover Sport黯影版試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲電動伸縮側踏板展開樣貌，該配備也讓進出車室時更輕鬆。

黯影版同樣維持3.0升Ingenium直列6缸柴油渦輪引擎+MHEV輕油電系統、8速ZF手自排變速箱，具有最大馬力300匹／ 66.3公斤米扭力；另外也配備電子氣壓懸吊，可在Adaptive Dynamics主動動態控制系統下每秒監控路面多達500次，即時控制主動式雙閥阻尼器，而招牌Terrain Response 2進階全地形反應、ATPC全地形控制系統也都一併俱全。

▲Range Rover Sport試駕 。（圖／記者林鼎智攝）

▲這具3.0升直6柴油引擎+MHEV輕油電系統運轉質感超群，沒有明顯的抖動及噠噠聲，動力輸出也很線性，輕鬆驅策2,315公斤的Range Rover Sport。

踩踏上，這具柴油引擎運轉品質超群，不先講絕對不知道是柴油動力，而且加上輕油電系統，即便Range Rover Sport重達2,315公斤也能輕盈順暢；其他像是出色的車室隔音、氣壓懸吊的濾震效果，不論是舒適巡航、或是帶點速度都能得心應手，也不得不佩服新一代Range Rover Sport在換搭MLA-Flex底盤平台後的有感進化。

此次黯影版透過一些舒適性配備的調整，將Range Rover Sport的入手門檻從原本的462萬一口氣降到389萬，在招牌全地形性能、以及重要配備維持不變下，這批英倫黑武士就如同刺客般，將帶給德系對手不少威脅，唯一可惜的是只有限量50台！

▲Range Rover Sport黯影版試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲Range Rover Sport黯影版試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲在主要配備不變、僅調整舒適性配備下，Range Rover Sport黯影版如同一輛超值的英倫黑武士，將帶給德系對手更多威脅。

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