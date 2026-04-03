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速霸陸發表全新「TOYOTA雙生7人座休旅」！坐擁3排大空間、配備又豐富

▲速霸陸帶來全新Getaway電動休旅！與TOYOTA Highlander互為雙生車。（圖／翻攝自速霸陸）

▲速霸陸帶來全新Getaway電動休旅！與TOYOTA Highlander互為雙生車。（圖／翻攝自速霸陸）

記者徐煜展／綜合報導

速霸陸Subaru在2026紐約車展上正式發表全新Getaway電動旗艦休旅，主打3排7人座設定與高輸出動力，不僅鎖定家庭買家，更要在純電SUV級距搶下一席之地，更是第4款與TOYOTA共用平台的雙生電動車。

▲速霸陸帶來全新Getaway電動休旅！與TOYOTA Highlander互為雙生車。（圖／翻攝自速霸陸）

▲Getaway成為品牌第1款7人座電動車。

速霸陸目前Solterra、Trailseeker、Uncharted旗下3款電動車都與TOYOTA共用資源，如今紐約車展追加的Getaway成為第4款代表作，定位比其他3款更高，同時也是第1款7人座電動車作品。

外型上延續Subaru近年強調的粗獷SUV風格，車頭採封閉式水箱護罩搭配銳利LED燈組，整體視覺更具未來感，同時保留厚實輪拱與高車身姿態，營造出強烈的戶外氣息，鎖定喜愛露營與戶外活動的買家。

▲速霸陸帶來全新Getaway電動休旅！與TOYOTA Highlander互為雙生車。（圖／翻攝自速霸陸）

▲Getaway搭載雙馬達四驅，續航482公里。

動力採雙馬達四輪驅動配置，最大輸出達420匹馬力，已經逼近性能SUV水準，搭配品牌擅長的四驅調校，不僅強調加速性能，也兼顧濕滑路面與輕度越野的穩定性，電池採95.8kWh容量，可帶來482公里續航力。

▲速霸陸帶來全新Getaway電動休旅！與TOYOTA Highlander互為雙生車。（圖／翻攝自速霸陸）

▲速霸陸帶來全新Getaway電動休旅！與TOYOTA Highlander互為雙生車。（圖／翻攝自速霸陸）

▲車內設計邏輯與TOYOTA相當，大空間加上豐富的配備。

車室鋪陳則導入14吋螢幕與12.3吋數位儀表，透過純電平台優勢，中央通道更為平整，乘坐與置物空間都有感提升，同時結合導入新世代駕駛輔助系統，進一步強化安全表現。配備則有雙前座通風，以及涵蓋2、3排座椅的加熱功能，再加上全景天窗、無線手機充電等豐富配備。

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