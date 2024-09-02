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台灣馬自達發布2召修！汽油泵浦、後攝影機瑕疵多款車型受影響

▲Mazda。（圖／翻攝自Mazda）

▲台灣馬自達發布2項安全性召回，包括汽油泵浦、後攝影機檢修，共有多款車型受影響。（圖／翻攝自Mazda，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

台灣馬自達（Mazda）發布2項安全性召回改正，分別為汽油泵浦瑕疵與後攝影機檢修，其中汽油泵浦葉輪強度可能不足，恐導致車輛在行駛中熄火或無法啟動。

首先在汽油泵浦召修，主因是汽油泵浦葉輪強度瑕疵，恐導致葉片變形與汽油泵干涉而停止運轉，使引擎無法啟動或行駛中熄火，受影響皆為汽油車型，包括：
Mazda2：2017年6月-8月出廠
Mazda3：2017年6月-2019年8月出廠
Mazda6：2017年6月-2019年7月出廠
MX-5：2017年6月-2019年7月出廠
CX-3：2017年6月-2019年8月出廠
CX-5：2017年6月-2019年7月出廠
CX-9：2017年6月-2019年8月出廠

▲Mazda。（圖／翻攝自Mazda）

▲此次2項召回作業中，Mazda3、CX-3部分出廠車型皆在名單內。

至於另一項後攝影機檢修召回，則是因後攝影機束線帶設計不當，可能在車輛正常使用或關閉尾門時因震動而損壞，使倒車時導致顯示螢幕影像失真或閃爍，最嚴重可能在倒車時無法確認後方情況，受影響的車型包括：
CX-3：2015年9月-2020年10月出廠
Mazda3：2016年7月-2019年4月出廠

台灣馬自達即日起進行汽油泵浦、後攝影機檢修召回改正，汽油泵浦更換時間約0.8-1.7小時，後攝影機檢修約0.3-0.4小時。

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