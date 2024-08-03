福斯新一代T7廂型車亮相！大空間豐富動力　折合新台幣130.9萬起

▲Volkswagen新一代T7亮相，共有柴油、PHEV油電與電動等多元動力。（圖／翻攝自Volkswagen，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

福斯全新第7代Transporter、Caravelle正式亮相，T7與福特Transit／Tourneo Custom為雙生車，不僅提供多種車型，還有柴油、PHEV插電式油電與電動版ID.Buzz 。目前已在德國開賣，入門柴油售價自36,780 歐元起（折合新台幣130.9萬起），至於乘用為主的Caravelle售價則尚未公布。

▲新T7與福特Transit／Tourneo Custom為雙生車，將由土耳其工廠生產。



新Transporter共有LCV廂型與乘用車（Kombi / Caravelle）等車身選擇，另外還有高頂與長軸距版本，基本上新T7大部分都基於福特Transit Custom旅行家。外觀融合Multivan與ID電動車元素，換上重新設計的車頭，並具有低腰線、大窗框與LED尾燈，車內則以12吋數位儀表、13吋中控螢幕佈局。原廠還推出PanAmericana越野版本，具有更粗獷風格及19吋胎框、亮黑套件等。

▲福斯T7還推出越野風格的PanAmericana車型，具有粗獷風格與19吋輪圈。



▲福斯新T7座艙12吋數位儀表、13吋中控螢幕佈局。



車格方面，依不同車型T7具有車長5,050-5,450mm、軸距3,100-3,500mm不等，較改款前更長、更寬，後行李廂空間也自5,800-9,000公升不等，最大承重可達1.33噸、拖曳力則是2.8噸。

動力上，共有3種輸出的柴油引擎、2.5升PHEV插電式油電與3種輸出的電動動力，柴油車型具有108匹、148匹、168匹，皆為前驅（可選配4驅）；2.5升油電綜效達230匹，至於電動版最強悍可達282匹，採後輪驅動。新一代T7將與福特Transit／Tourneo同樣由土耳其工廠生產。

福斯表示，新一代T7具有「更大的空間、負重、牽引能力和耗能」表現，而T6.1因不符合歐盟最新的網路安全法規，不得不在今年停產。

▲新T7已在德國開賣，售價自36,780 歐元起（折合新台幣130.9萬起）。