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飛雅特500e「榮獲最佳都會電動車獎」！外型古典價格實惠是主因

圖文／7Car 小七車觀點

Stellantis 旗下義大利品牌 Fiat 近日宣布旗下經典車型 Fiat 500e 榮獲英國 EcoCar 雜誌頒發的最佳都會電動車獎項，成為品牌的最新榮譽。而該獎項也顯現了該車廣受歐洲市場消費者青睞，成為市場上最實惠的小型純電車熱門首選。

來自英國的知名汽車雜誌 – EcoCar 的主編輯 Ian Robertson 針對 Fiat 500e 評論道：「Fiat 500e 是歐洲市場最小型也最實惠的純電車款之一。同時，它也是一款令人印象深刻的車型，具有科技融合經典的外觀及內裝設計元素、優異適合都會區的回轉半徑以及長達 320 公里的純電續航里程。此外，在不久後的將來還將提供 Hybrid 混合動力車型，提供更豐富的產品陣線。」

現行款第三代 Fiat 500e 甫於 2020 年 3 月正式問世，不僅尺碼進一步放大，更從傳統燃油車的身分轉換為新世代電動車，進而宣告 Fiat 正式踏入電動車領域。在外觀上，現行第三代仍可看見 500 車系傳統的設計元素，但原先車頭中央的廠徽改以 500 字樣點綴，同時氣壩也以蜂巢格柵的樣式呈現。而在車尾方面，同樣維持圓潤俏皮的視覺感受，但後保桿更加立體，且尾燈在剎車時會形成 E 字的 LED 樣式，以強調這款小掀背車的純電地位。車身尺碼方面，第三代上車型相較第二代舊款長了 6mm、寬 2mm，其車身長寬高分別為 3,632mm x 1,683mm x 1,527mm，軸距為 2,322mm。在內裝部分，中控台設計的更加簡潔，中控台上方採用了獨立式 10.25 吋多媒體螢幕，儀錶板改以 7 吋數位螢幕取代，方向盤從三幅式設計變為雙肋的造型，朝向科技化靠攏。

然而就在近日，Fiat 於 2024 年 6 月宣布針對旗下 500e 車系進行大幅度降價，如今最入門車型僅需 21,995 英鎊起，較先前調降約 3,200 英鎊，同時更推出兩款全新車色，為客戶提供更多個性化的選擇。2024 年式 Fiat 500e 以及 500e convertible 提供 Acid Green 及 Celestial Blue 兩種全新車色選擇入門車款具備 16 吋合金輪圈、10.25 吋資訊娛樂系統以及無線 Apple CarPlay™ 和 Android Auto™ 等；而 (RED) 車型則具有鮮豔的紅色烤漆、特殊點綴的水箱護罩、後視鏡蓋以及專屬輪圈蓋；而最高階的 La Prima 車型則升級 17 吋合金輪圈、JBL 高級音響系統和 Level 2 自動駕駛技術等。

動力方面，Fiat 500e 提供 24kWh 和 42kWh 兩種電池尺寸，電動馬達分別可輸出 70kW/90hp、87kW/118hp，在 WLTP 標準下，前者續航里程可達 118 英哩，而後者則提升至 199 英里。原廠先前更表示，將於 2025 年底至 2026 年初發表 500 Ibrida 油電混合動力車型，未來將在義大利都靈的 Mirafiori 工廠進行生產。

國內市場方面，國內專售 Alfa Romeo、Fiat、Abarth 等義大利品牌車款的 PIT 挪威特國際有限公司過去幾年陸續引進多款第二代 Fiat 500 獲得部分消費者認同，在 500e 推出後市場詢問度高，並於 2021 年 4 月正式展開第三代 500e 車型接單作業，全車系共提供三個等級分別為雙門、3+1、敞篷，以滿足少數追求與眾不同的消費者需求。本站 7Car<小七車觀點> 於先前 2021 年時亦有針對第三代車型進行試駕體驗，有興趣之讀者，歡迎[請按此參閱]

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：Fiat飛雅特500e電動車汽車新車

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