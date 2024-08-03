賓士AMG宣布「成立賽車運動部門」！接手GT3開發收購長期合作夥伴

圖文／7Car 小七車觀點

Mercedes-AMG 日前宣布成立 Affalterbach Racing GmbH 賽車運動部門，以滿足未來的要求和計劃。未來將負責 AMG 的所有概念和技術客戶活動，包括新款 Mercedes-AMG GT3 的開發。此外，更計劃收購其長期合作夥伴 HWA AG 的部分股權。

Affalterbach Racing GmbH 的首項計畫畫旨在匯集專業技術知識，並開發 Mercedes-AMG GT3 後繼車型。同時，其總部將同樣設立於德國阿法爾特巴赫，未來將與 Mercedes-AMG 賽車運動團隊密切合作，後者亦將繼續負責國際賽車運動活動。

除了 Affalterbach Racing GmbH 的成立，官方更表示目前正在與長期合作夥伴 HWA AG 進行深入商談，以接管其賽車事業。雙方已簽署不具約束力的條款，目前已處於審批階段。除了共享開發專業知識外，還將包括賽道上的國際客戶服務以及歐洲、美國、中國和澳洲等地區的備用零件支援。

此外，HWA AG 將會繼續執行 HWA EVO 等專案造車計畫，其中更包括 190 E 2.5-16 Evolution II，該車將持續由 HWA AG 獨立進行開發、製造和銷售作業。

這半世紀以來，AMG 這三個字母始已經成為 Mercedes-Benz 極致性能的代名詞，而這可以追溯至 1967 年，戴姆勒賓士的研發部工程師 Hans-Werner Aufrecht 與 Erhard Melcher 基於對賽車運動的熱情共同創辦了 AMG 獨立引擎工作室，並以 Driving Performance 為核心理念，專注於賽車運動。