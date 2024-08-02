15.2萬起！偉士牌新年式「Primavera、Sprint」全車色抵台

▲偉士牌總代理太古運通今（2）日宣布新年式Primavera、Sprint FL全車色抵台 。（圖／資料照，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

偉士牌（Vespa）2024年式Primavera、Sprint繼5月底發表後（報導請點此），總代理太古運通今（2）日也宣布2車款全車色抵台，包括新色「霓虹橘」、「含羞草黃」、「消光橄欖綠」皆已到港。

Vespa Primavera FL售價

Primavera 125 FL：152,000元

Primavera S 150 FL：172,000元（奇異果綠車色優惠價169,000）

Vespa Sprint FL售價

Sprint 150 FL：175,000元

Sprint S 150 FL：182,000元（雪地白優惠價179,000）

▲Primavera S 150 i-get ABS FL也推出耀眼新色「含羞草黃」。

新Primavera 125 i-get ABS FL具有曲線魅力的車身線條搭配鍍鉻細節，搶眼新色霓虹橘展現熱情；而Primavera S 150 i-get ABS FL也推出耀眼新色「含羞草黃」，透過明亮黃色搭配霧面黑化細節，展現現代摩登精神。

而Sprint S 150 I-get ABS FL則乘載Vespa 946的黃蜂車尾、窄版車身，結合霧面黑化細節、撞色造型車貼點綴，發揮運動風格。除了土耳其藍、曜石消光黑、雪地白、霓虹橘外，全車到港車色「消光橄欖綠」也展現低調時尚與動感個性的獨特品味。

總代理太古運通也推出限時購車優惠，即日起至8月底止，購車即享高額零利率分期或超值交車禮方案，8月底前掛牌最高再拿5,000元中油加油金。

▲Sprint S 150 FL 主打新色「消光橄欖綠」（上圖）與Primavera 125 FL 主打新色「霓虹橘」（下圖）皆已抵台。（圖／翻攝自Vespa）