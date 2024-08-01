57.8萬！台灣山葉「MT-09 Y-AMT」自排重機開賣　最快第4季交車

▲在重機展亮相後，台灣山葉也展開MT-09 Y-AMT預售，售價57.8萬元，最快第4季交車。（圖／記者林鼎智攝，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

Yamaha台灣山葉在2024國際重型機車展首演「MT-09 Y-AMT」後，今（1）日也公布售價為578,000元，新車共有「Midnight Cyan 午夜灰」、「Tech Black 疾勁黑」、「Icon Blue 標誌藍」3車色，即日開放預訂，預計今年第4季開始交車，首批預購還可享價值18,500元騎行精品組，包含專屬車身減震拉桿乙組（價值12,500元）與6,000元精品折抵券。

台灣山葉MT-09 Y-AMT售價：578,000元（不含牌險）

▲MT-09 Y-AMT是山葉首款採自手排變速箱的重機，可讓騎士更專注在油門、煞車與過彎傾角的操控處理。



作為品牌首款採自手排變速箱的車款，新MT-09 Y-AMT免去拉離合器、換檔踏桿，只要透過左側把手的進退檔撥片，即可完成操控，讓騎士更專注在油門、煞車及過彎控制，也讓不少車友將MT-09 Y-AMT戲稱為AT-09。

台灣山葉也公布MT-09 Y-AMT售價為新台幣57.8萬，相較一般版MT-09僅貴3萬，同時車重也只多了3公斤，另外還配備Keyless智慧鑰匙系統，提升更多便利性。

▲MT-09 Y-AMT捨去離合器拉桿、左腳換檔踏桿，只要透過左側把手的進退檔撥片即可完成進退檔。

動力上，MT-09 Y-AMT同樣採CP3 890c.c.水冷3缸引擎，具73.4匹／6,000rpm、8.7公斤米扭力／6,000rpm，並具有5吋全彩TFT儀表、前41mm可調倒叉、後全可調多連桿中置避震，車重196公斤，並具有ABS防煞車鎖死、TCS循跡防滑、SCS滑動控制系統、LIFt前輪浮舉抑制系統、定速巡航、手機藍牙連線等豐富配備。

▲MT-09 Y-AMT同樣採CP3 890c.c.水冷3缸引擎，具73.4匹／6,000rpm、8.7公斤米扭力／6,000rpm，售價僅比一般版本貴了3萬。

MT-09 Y-AMT簡易規配表