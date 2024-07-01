109.8萬起！台灣福斯「Golf 50周年新車上市」　GTI、R最高降10萬

▲台灣福斯再推Golf 50周年紀念款，更祭出多車系優惠。（圖／翻攝自福斯）

記者徐煜展／綜合報導

慶祝福斯Volkswagen Golf車系50周年，繼日前的Golf R 50周年紀念款後，台灣原廠再推出售價更親民的280 eTSI Edition 50 經典紀念款，售價109.9萬，而在7月31日領牌車款，Golf GTI、Golf R車款更祭出降價10萬限時優惠。

▲1.5升Golf推出售價更親民的50周年紀念款。

Golf 280 eTSI Edition 50搭載1.5 升eTSI渦輪增壓引擎，結合48V輕油電，繳出150匹馬力、25.5公斤米扭力，引擎具備 ACT 主動式汽缸休止管理系統，在動力需求較低的行駛狀況下，可在 1,500 至 3,000 rpm 的轉速範圍內與最高時速 130 km/h 之下，自動讓 2 汽缸的汽門機構關閉並且暫停供油，有效提升引擎燃燒效率 10%。

Golf 280 eTSI Edition 50 經典紀念款搭載豐富輔助駕駛與主／被動安全系統，囊括多個安全氣囊與完整 IQ.DRIVE 智能駕駛輔助系統，含 Travel Assist 智慧車陣穿梭系統，整合主動式車道修正輔助系統、全速域 ACC 主動式固定車距巡航系統，和車道維持及偏移警示系統（含修正輔助）。

車內具有Innovision Cockpit 智能科技數位化座艙，包含 Digital Cockpit Pro 10.25 吋全邏輯數位化儀表、App-Connect 多媒體手機鏡射 、手機無線充電裝置。

The Golf 280 eTSI Edition 50 經典紀念款開價109.8 萬元，輕鬆入手跨世代掀背王者，禮讚半世紀經典，全車系同步歡慶推出期間限定優享方案，280 eTSI Style 及 280 eTSI R-Line 車型售價調整119.8 萬元起。

▲Golf GTI、Golf R 7月底完成領牌，最高享降價10萬優惠。