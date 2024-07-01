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169.9萬起、雙車型！「Nissan全新Ariya休旅」預售鎖定特斯拉Model Y

▲Nissan全新Ariya預售開跑！公布車型售價。（圖／翻攝自Nissan）

▲Nissan全新Ariya預售開跑！公布車型售價。（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

劍指特斯拉Model Y而來，全新Nissan Ariya準備上市了！裕隆日產公布Ariya車型售價，提供169.9萬、189.9萬雙車型，預計最快7月與台灣車迷見面。

▲Nissan全新Ariya預售開跑！公布車型售價。（圖／翻攝自Nissan）

▲台灣提供66 kWh、91 kWh兩種電池容量，最大續航力548km。

去年台北車展亮相的Nissan Ariya，台灣提供標準款169.9萬、增程版189.9萬，電池容量分別為66kWh、高規91kWh，66kWh提供立石黑車色、黑內裝，而高規91kWh則有5款雙色塗裝選擇。

66 kWh、91 kWh都採單馬達前驅配置，提供210匹馬力、WLTP 400km續航力，91 kWh輸出上漲到230匹馬力，續航力來到548km水準。支援最高130kW的充電功率，從20%充電至80%僅需30分鐘，8分鐘就能補充100km續航里程。

▲Nissan全新Ariya預售開跑！公布車型售價。（圖／翻攝自Nissan）

▲全新Nissan Ariya支援L2輔助駕駛科技。

配備上，全車系標配12.3吋螢幕與數位儀錶、ProPilot 智行安全系統。入門採用19吋鋁圈，車內為織布座椅，高規的則升級至20吋，車內舒適配備更好，換上舒壓座椅，支援通風、加熱等功能，並還有AVM環景與Bose音響。

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►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：NissanAriya電動車休旅X-TrailNismoTeslaModel Y

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