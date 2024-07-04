ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

美Lexus 1-6月銷量創新高！「新7人座休旅」表現直逼RX、NX

▲Lexus RZ450e 。（圖／翻攝自Lexus）

▲北美Lexus今年1-6個月創下35年來歷史新高，其中又以休旅車、電動車成長最多，圖為Lexus RZ450e 。（圖／翻攝自Lexus，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

2024年上半年結束，Lexus不僅在台灣1-6月掛牌15,155輛成為豪華品牌第一，就連在美國也創下35年來新高紀錄，光在美國1-6月共賣出167,412輛，比去年同期成長11.9%，其中又以休旅車、電動車賣最好！

Lexus在美國創下歷來最佳的上半年銷售紀錄，休旅車成長15.7%，但最暢銷的RX則衰退4.2%（54,955輛），不過電動車銷售佔比也變多，1-6月成長46.5%，佔總銷量的35.9%。

▲Lexus RX。（圖／翻攝自Lexus）

▲Lexus RX仍是北美最暢銷的Lexus車款，不過上半年較去年同期小幅衰退4.2%。

值得一提的是，北美Lexus除了創下銷量、電動車新高外，各別車型也締造新紀錄，像是NX休旅不論是汽油、Hybrid、PHEV動力都迎來巔峰；RX則在Hybrid、PHEV動力賣最好，RZ電動車也創下歷史銷量新高。

另外，北美Lexus原廠也特別提到TX 7人座休旅，該車在去年秋季上市，今年1-6個月就賣出21,322輛，僅次於RX（54,955輛）、NX（34,639輛）。至於北美Lexus上半年衰退的車型，則有UX小型休旅、IS房車，僅分別售出6,802輛、10,149輛，各衰退21%、8.7%。

▲全新LEXUS TX 7人座準備於北美開賣！（圖／翻攝自LEXUS，以下同）

▲全新LEXUS TX 7人座準備於北美開賣！（圖／翻攝自LEXUS，以下同）

▲北美Lexus也特別提到TX 7人座休旅表現亮眼，上半年表現僅次於RX、NX。

►台灣6月新車銷量「特斯拉大爆發奪2＆4名」n7持續破千火力不停歇

►99.9萬回來了！納智捷「n7入門降10萬」較勁MG4、總會員破3萬

《ETStar學習雲》開課了
想成為釣蝦神人、美拍達人、一進廚房就會煮
或想深度學習AI實用技巧、社交撩心術
高CP課程組合．限時大優惠

▲李雪線上課程。（圖／攝）

關鍵字：汽車Lexus凌志IS電動車UXRXNX美國銷量1-6月休旅房車SUV日系

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

日本靜岡紅臉頰草莓乾 全球超夯10包組

推薦閱讀

台灣6月新車銷量「特斯拉大爆發奪2＆4名」n7持續破千火力不停歇

台灣6月新車銷量「特斯拉大爆發奪2＆4名」n7持續破千火力不停歇

99.9萬回來了！納智捷「n7入門降10萬」較勁MG4、總會員破3萬

99.9萬回來了！納智捷「n7入門降10萬」較勁MG4、總會員破3萬

光陽Ionex電動機車推「0元交車＋12個月騎免錢」帶身分證就能牽新車

光陽Ionex電動機車推「0元交車＋12個月騎免錢」帶身分證就能牽新車

109.8萬起！台灣福斯「Golf 50周年新車上市」　GTI、R最高降10萬

109.8萬起！台灣福斯「Golf 50周年新車上市」　GTI、R最高降10萬

台灣上半年暢銷車！MG HS擊敗CR-V奪國產中型休旅王　TOYOTA包前3名

台灣上半年暢銷車！MG HS擊敗CR-V奪國產中型休旅王　TOYOTA包前3名

美Lexus 1-6月銷量創新高！「新7人座休旅」表現直逼RX、NX

美Lexus 1-6月銷量創新高！「新7人座休旅」表現直逼RX、NX

最新文章

美Lexus上半年銷量創歷史新高2024-07-04

Aston Martin DBX707 AMR24特仕2024-07-04

Nissan「進口油電Kicks」新車上市2024-07-04

TOYOTA大改款Camry台灣上市2024-07-04

Triumph Speed 400系列狂賣5萬台2024-07-04

408萬！福斯商旅「旗艦露營車」預售　2024-07-04

Honda最親民小車改款後銷量暴衝2024-07-04

TOYOTA造假風波落幕！調查報告出爐2024-07-04

TOYOTA Corolla新車大陸開賣2024-07-04

Skoda電動車行駛33360KM橫跨非洲2024-07-04

熱門文章

TOYOTA大改款Camry台灣上市2024-07-04

「TOYOTA全新MPV」最快今年量產2024-07-03

Honda推出「萬用行動電源」2024-07-03

TOYOTA造假風波落幕！調查報告出爐2024-07-04

TOYOTA Corolla新車大陸開賣2024-07-04

台灣「國產全新7人座MPV」傳9月見2024-07-02

Volvo「全新旗艦7人座MPV」有望登台2024-07-03

台灣山葉24年式EMF新增車色2024-07-03

408萬！福斯商旅「旗艦露營車」預售　2024-07-04

「TOYOTA全新電車」續航破1,000公里2024-07-02

相關新聞

Aston Martin「超跑休旅特仕版」亮相！F1風格上身、肌肉感十足

Aston Martin「超跑休旅特仕版」亮相！F1風格上身、肌肉感十足

106.4萬、雙色外觀＋內裝！Nissan「進口油電Kicks」限量新車上市

106.4萬、雙色外觀＋內裝！Nissan「進口油電Kicks」限量新車上市

98.5萬起！TOYOTA「大改款Camry」上市　累積訂單已破1000張

98.5萬起！TOYOTA「大改款Camry」上市　累積訂單已破1000張

小排量重機當道！凱旋Speed／Scrambler 400上市不到1年狂賣5萬台

小排量重機當道！凱旋Speed／Scrambler 400上市不到1年狂賣5萬台

Honda「最親民小車」改款後銷量暴衝！折新台幣34萬起、還有RS車型

Honda「最親民小車」改款後銷量暴衝！折新台幣34萬起、還有RS車型

讀者迴響

熱門文章

98.5萬起！TOYOTA「大改款Camry」上市　累積訂單已破1000張

98.5萬起！TOYOTA「大改款Camry」上市　累積訂單已破1000張

「TOYOTA全新MPV」最快今年量產！採寬敞3排7人座大空間

「TOYOTA全新MPV」最快今年量產！採寬敞3排7人座大空間

Honda推出「萬用行動電源」！1500W輸出、電動機車＆住宅一機搞定

Honda推出「萬用行動電源」！1500W輸出、電動機車＆住宅一機搞定

豐田造假風波落幕！日本政府背書TOYOTA、Mazda安全測試結果出爐

豐田造假風波落幕！日本政府背書TOYOTA、Mazda安全測試結果出爐

TOYOTA Corolla新車大陸開賣！1.2、1.5、1.8三動力折合新台幣52萬

TOYOTA Corolla新車大陸開賣！1.2、1.5、1.8三動力折合新台幣52萬

台灣「國產全新7人座MPV」傳9月見！1.5升渦輪有望百萬有找

台灣「國產全新7人座MPV」傳9月見！1.5升渦輪有望百萬有找

Volvo「全新旗艦7人座MPV」有望登台！EX30先當前鋒預計明年見

Volvo「全新旗艦7人座MPV」有望登台！EX30先當前鋒預計明年見

102800元不變！台灣山葉「24年式EMF電動機車」上市　再推資費優惠

102800元不變！台灣山葉「24年式EMF電動機車」上市　再推資費優惠

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366