美Lexus 1-6月銷量創新高！「新7人座休旅」表現直逼RX、NX

▲北美Lexus今年1-6個月創下35年來歷史新高，其中又以休旅車、電動車成長最多，圖為Lexus RZ450e 。（圖／翻攝自Lexus，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

2024年上半年結束，Lexus不僅在台灣1-6月掛牌15,155輛成為豪華品牌第一，就連在美國也創下35年來新高紀錄，光在美國1-6月共賣出167,412輛，比去年同期成長11.9%，其中又以休旅車、電動車賣最好！

Lexus在美國創下歷來最佳的上半年銷售紀錄，休旅車成長15.7%，但最暢銷的RX則衰退4.2%（54,955輛），不過電動車銷售佔比也變多，1-6月成長46.5%，佔總銷量的35.9%。

▲Lexus RX仍是北美最暢銷的Lexus車款，不過上半年較去年同期小幅衰退4.2%。



值得一提的是，北美Lexus除了創下銷量、電動車新高外，各別車型也締造新紀錄，像是NX休旅不論是汽油、Hybrid、PHEV動力都迎來巔峰；RX則在Hybrid、PHEV動力賣最好，RZ電動車也創下歷史銷量新高。

另外，北美Lexus原廠也特別提到TX 7人座休旅，該車在去年秋季上市，今年1-6個月就賣出21,322輛，僅次於RX（54,955輛）、NX（34,639輛）。至於北美Lexus上半年衰退的車型，則有UX小型休旅、IS房車，僅分別售出6,802輛、10,149輛，各衰退21%、8.7%。

▲北美Lexus也特別提到TX 7人座休旅表現亮眼，上半年表現僅次於RX、NX。