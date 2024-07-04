106.4萬、雙色外觀＋內裝！Nissan「進口油電Kicks」限量新車上市

▲免充電的Kicks e-Power休旅，台灣推出限量100輛配備升級特仕車。（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

台灣裕隆日產於7月4日推出Kicks e-Power電勁版，僅比原本的104.9萬標準款多出1.5萬售價來到106.4萬，外觀、內裝升級不少亮點配備，在7月31日完成領牌，還有多項福利！

▲特仕新車採限量販售，直上雙色外觀與內裝。

採進口的Nissan Kicks e-Power，以省油、節能優勢的1.2升引擎，搭配電動馬達，引擎大多不參與實際輸出，仰賴電動馬達達到趨近於電動車的駕馭感，帶來出色的22km/L平均油耗，讓喜愛Kicks e-Power有更多選擇，台灣原廠推出106.4萬Kicks e-Power電勁版。

電勁版此次除了外觀色新增電勁橘以外，同步於黑頂山嵐白及黑頂朝陽紅搭配電勁橘雙色內裝，營造更有帥氣、活潑的雙色設計。

自即日起至2024年7月31日止，入主即贈「電勁大禮包」，總價值最高新台幣15萬元6大超值優惠好禮：好禮一「免費升級雙色內裝」；好禮二「交車加贈JBL揚聲器」；好禮三「e- POWER 鋰電池專屬保固」提供鋰電池8年或16萬公里(以先到者為準)延長保固；好禮四「68無限延保」提供6大系統8年無限里程延長保固；好禮五「4萬元配件金」；好禮六「3萬元電勁購車金」。