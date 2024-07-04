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408萬起！台灣福斯商旅「旗艦豪華露營車」預售　打造行動舒適豪宅

▲台灣福斯商旅預告Grand California 7月登台，展開預售接單。（圖／翻攝自福斯）

▲台灣福斯商旅預告Grand California 7月登台，展開預售接單。（圖／翻攝自福斯）

記者徐煜展／綜合報導

喜愛露營生活的消費者有福了！台灣福斯商旅預告全新Grand California將於7月16日發表上市，備實用的起居室區、廚房區、寢室區，更搭載完整行動衛浴設備的大型豪華旗艦行旅，預售價408萬起開始接單！

福斯商旅的California露營車系，自T3推出後即風靡全球。作為台灣原廠露營車之領導品牌，福斯商旅全面提供VanLife買家不同級距的車款選擇，包含輕鬆穿越大街小巷的加州輕行旅Caddy California、標配車頂帳的T6.1 California Beach Style，以及媲美五星級Villa的T6.1California Ocean，以實用機能且多元化的產品配備，持續獲得戶外玩家喜愛！

福斯商旅為提供更創新的 VanLife的車旅新生活，預告導入豪華旗艦露營車Grand California將於7月16日霸氣登場！福斯商旅將進一步打造完整的California露營車家族陣容。

▲台灣福斯商旅預告Grand California 7月登台，展開預售接單。（圖／翻攝自福斯）

▲Grand California打造奢華舒適大空間，臥室、廚房應有盡有。

Grand California是台灣車市中唯一的德國原裝進口大型露營車，車內不僅擁有寬敞舒適的起居空間與完善的廚房機能設計，更配置便利的衛浴設備，全面提供消費者實用且貼心的高機能特性。

台灣福斯商旅今宣布（7/4）正式展開預售接單，並同步啟動限量50台的預售專案，搶先入主買家提供408萬專屬預售價，以完整陣線的露營車系，滿足國人VanLife樂旅生活。

全新Grand California承襲福斯家族新世代設計語彙，更擁有超寬敞車室空間，其車身尺碼為6,836x2,040x2,839mm，結合1,970 mm的超挑高車室高度，不但可容納更多車宿所需要的實用配備，更將車室空間規劃四大功能區，車內設備皆一應俱全，不僅設有寬敞便利的「起居室區」、舒適隱密的「寢室區」，完整多功能的「廚房區」，以及由原廠提供可在車內淋浴及如廁的「衛浴區」。

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