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福斯「性能鋼砲Golf R」預告6／26亮相　原廠提供選配19吋鍛造輪圈

圖文／7Car 小七車觀點

Volkswagen 近日再次公開全新改款 Golf R 預告，其將在 6 月 26 日於歐洲市場發表。這次官方指出將會提供全新的 19 吋鍛造輪圈供選擇，同時搭載 2.0 TSI 渦輪增壓引擎，最大輸出將提升至 333 匹，0-100km/h 加速時間約為 4.8 秒。

▲Volkswagen 宣布將提供新款 19 吋 Wollmenau 鍛造輪圈選配。

全新的 19 吋 Wollmenau 鍛造輪圈預計作為選配項目之一，這款鍛造輪圈是與 Volkswagen R 和 Volkswagen Design 合作開發。單顆輪圈重量約為 8 公斤，比起同等鋁合金輪圈約 20%。可進一步減少簧下重量並提升操控性能。車輪外型設計源自於 Golf R32，具有 10 個重疊矩形，開口佔車輪總表面積的 71%。並能提高煞車冷卻效率及減少熱應力；原廠提供黑色或深灰色的鑽石切割表面，搭配  235/35 輪胎。

至於在外型上，全新 Golf R 與標準的 R-Line 車型有著相同的特徵，具備更張揚橫向黑色進氣壩，但取消網格氣壩，整體顯得相當有侵略性。車頭上方同樣配有貫穿式水箱罩設計，並配備全新 IQ.LIGHT LED 矩陣遠射程頭燈組，原廠宣示該頭燈組射程最遠可達 500m

車內方面，8 代小改款 Golf 針對中控螢幕進行升級，換上與全新大尺寸螢幕，中控台依據車型等級不同配備 12.9 吋或 15 吋多媒體 OLED 觸控螢幕，內部整合車輛的功能，下方保留部分實體按鍵。儀表則採用 10.25 吋液晶螢幕，整體資訊顯示系統也將全面更新，提供導航、多媒體、限速提醒等功能。

國內市場部分，台灣福斯亦迎合原廠慶祝 Golf 50 周年活動，宣布在台推出 Golf GTI 50 經典紀念款以及 Golf R Edition 50 經典紀念款，擁有專屬的紀念銘牌和風格套件。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：小七車觀點Volkswagen福斯GolfR鍛造輪圈8.5代鋼砲掀背性能汽車新車

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