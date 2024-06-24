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TOYOTA Corolla要出「7人座MPV」了！經典Spacio將復活回歸

▲TOYOTA Corolla有望藉著下一代大改款，推出新MPV車型。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA Corolla有望藉著下一代大改款，推出新MPV車型。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

資深老車迷一定對TOYOTA Corolla Spacio不陌生，曾經風靡一時的3排7人座MPV Corolla Spacio，日本市場傳出有望趁著新一代Corolla問世復活回歸，屆時Corolla家族版圖可是涵蓋房車、掀背、旅行車、休旅、MPV等，一口氣通吃多個級距。

TOYOTA Corolla Spacio自1997年問世，於2001年走向停產，僅有4.1米車長，卻擁有多元變化的3排7人座空間而盛名，目前TOYOTA Corolla家族除了台灣有在賣的Altis房車、Corolla Sport進口5門掀背、Corolla Cross休旅，日本歐洲還另有Corolla Touring Sports旅行車，如今有望再迎來最新的MPV新成員。

▲TOYOTA Corolla有望藉著下一代大改款，推出新MPV車型。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA Corolla有望藉著下一代大改款，推出新MPV車型。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲下一代Corolla最快有望今年登場，屆時家族成員將會陸續跟進。

事實上，TOYOTA Corolla自2018年推出的12代車型，已經面臨大改款週期，從Crown、Camry陸續問世，似乎在暗示小老弟TOYOTA Corolla推出大改款不遠了。

下一代TOYOTA Corolla將使用升級TNGA平台，導入Crown、Camry外型與內裝設計，結合更省油的新油電系統，最快有望在今年問世。屆時Corolla Sport、Corolla Cross、Corolla Touring Sports也都會推陳出新，並有望將經典的Corolla Spacio復活。

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關鍵字：TOYOTACorolla CrossSUV跨界休旅油電Corolla Sport掀背鋼砲

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