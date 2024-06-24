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第6代「大改款TOYOTA RAV4」傳今年10月見！新增2.4升渦輪動力

▲第6代RAV4再傳新消息，有望今年10月發表。（預想圖／翻攝自《response.jp》）

▲第6代RAV4再傳新消息，有望今年10月發表。（預想圖／翻攝自《response.jp》）

記者徐煜展／綜合報導

已經6歲的5代TOYOTA RAV4，適逢改款換代週期，國外有不少風聲指出第6代RAV4正在秘密開發中，第6代RAV4將搭上優化的新TNGA平台，有望在今年10月左右登場，搭上集團新的2.4升渦輪引擎。

▲第6代RAV4再傳新消息，有望今年10月發表。（預想圖／翻攝自《response.jp》）

▲外型、內裝將取自Camry、Crown等最新家族設計。（圖／翻攝自TOYOTA）

TOYOTA旗下近來有不少車款陸續推出新一代，大改款Prius、C-HR、Camry等接連問世，目前重點車款剩下Corolla、RAV4等，而最新消息傳出，第6代TOYOTA RAV4有望在今年10月登場，預期導入Crown、Camry等最新的雙12.3吋螢幕儀錶座艙。

▲第6代RAV4再傳新消息，有望今年10月發表。（預想圖／翻攝自《response.jp》）

▲動力換上新的2.4升渦輪系統，並搭上擅長的油電技術。

外型走向將導入Prius、C-HR、Camry、Crown等設計語彙，讓下一代RAV4變得更年輕、動感，平台採用優化升級的TNGA-K平台，來進一步帶來更寬敞的車室空間。

TOYOTA電氣化技術逐漸成為市場主流，未來新一代RAV4將搭上新的油電科技，不排除出現性能更出色的渦輪油電，以2.4升渦輪結合電動馬達的PHEV系統，純電續航力將有100km左右。

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