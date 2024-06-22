【周焦點】大陸2款休旅預告登台　Mazda新車上市　Skoda新休旅開賣

▲台灣奇瑞公開預告新車計劃，Mazda、Skoda、Mini多款新車上市。（圖／翻攝自各車廠）

記者徐煜展／綜合報導

大陸奇瑞終於進一步公開台灣導入規劃，預計入門休旅、中型休旅2款新車登台；喜迎台灣Mazda 10週年紀念，原廠推出多款新車造勢；Skoda、Mini、Kia也分別在6月下旬推出新車搶市！

▲奇瑞公開台灣規劃，導入Omoda C5、Jaecoo J7。

MG持續在台灣市場發燙，接下來也有款新的大陸品牌進軍台灣，奇瑞近來公告在台規劃（連結），導入時程約落在2024年底至2025年初，首波將以Omoda、Jaecoo這2款奇瑞旗下品牌作為先鋒。

Omoda並未先導入E5電動車，而是採穩紮穩打以C5油車為重點，該車尺碼與Corolla Cross相近，採用1.6升渦輪，國外售價折合新台幣落在41～56萬左右，未來登台有機會挑戰百萬有找。

▲台灣奇瑞預計從馬來西亞、印尼等產地進口。

Jaecoo J7則鎖定中型休旅級距（連結），尺碼與TOYOTA RAV4、Mazda CX-5等相近，採用1.6升渦輪，未來台灣預估售價落在百萬左右，值得一提的是，奇瑞近來在馬來西亞擴廠生產，未來台灣不排除以馬來西亞、印尼等地區進口導入。

▲慶祝Mazda在台10週年，多款特仕車、新年式上市開賣。

Mazda轉型全進口深耕台灣市場10年，喜迎10週年紀念，原廠特別推出Mazda 3、CX-30、CX-5等Retro Sports Edition等特仕車（連結），3款特仕車不僅外型、內裝升級多項好料配備，重點開價也相當親民，除了3款特仕車上市，Mazda 3、CX-30也一同推出新年式湊熱鬧。

▲小改款Skoda Kamiq上市，提供2款車型。

繼Scala之後，台灣Skoda推出改款Kamiq入門休旅（連結），提供台灣消費者熱衷的1.0、1.5升小排氣渦輪，開價分別為102.8、108.8萬。

▲Mini首款電動車亮相，售價199萬起。

在新一代Countryman在3月上市後，全新第5代MINI Cooper 3門掀背亮相上市（連結），同時MINI首款電動休旅Countryman SE ALL4也同步亮相。其中新MINI Cooper共有Cooper C、Cooper S 2種車型、雙動力，售價自153萬起。

▲Kia旗艦電動休旅EV9開賣，接單破500張。

Kia EV9旗艦電動休旅正式登台開賣（連結），售價維持不變自279.9萬起，並追加Heat Pump熱能回收系統、RSPA2遙控智慧停車輔助（GT-Line車型）等配備，最高價值15萬，目前EV9預售接單已破500張，其中有97%直攻頂規車型。