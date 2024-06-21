JLR Freelander傳重返市場？由大陸品牌奇瑞生產、採電動休旅重生

▲JLR FreeLander傳出將重返市場，不過該車會由大陸品牌奇瑞生產，以電動休旅的方式推出。（圖／翻攝自Jaguar Land Rover，圖片皆為Freelander，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

作為Discovery Sport的前身，Freelander可說是Jaguar Land Rover（以下簡稱JLR）品牌首款一體式車身的車型，Freelander在販售14年後於2015年停產，不過最近傳出Freelander將在大陸市場回歸，並且成為奇瑞（Chery）的電動休旅。

據了解，JLR與大陸車廠奇瑞合作，雙方在12年的合作關係下簽署協議，將在江蘇省常熟市的奇瑞工廠生產電動車，初期僅在大陸販售，但未來有可能外銷出口其他市場。

▲JLR與奇瑞已合作12年，這款重新回歸的Freelander屆時會由成為新子品牌的產品，由奇瑞位於江蘇省常熟市的工廠負責生產，初期僅限大陸市場販售，但不排出外銷全球。



重新回歸的Freelander電動休旅將透過專屬的銷售網絡販售，並不屬於JLR與奇瑞品牌，屆時將隸屬於新的子品牌產品，目標是以一般平價市場為主，意味著將具有比JLR更親民的售價。

新的Freelander屆時將參照JLR、奇瑞的設計，由雙方在2012年持股各半的CJLR合資企業操刀，很可能與奇瑞子品牌Exeed有關，預計最快明年就會有消息。