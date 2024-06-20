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TOYOTA首間離島據點「澎湖保修站開幕」！就近服務6000名車主

圖文／7Car 小七車觀點

隨澎湖縣 Toyota 車輛已超過六千台，和泰汽車近日宣布 Toyota 澎湖保修站已於 6 月 19 日正式盛大開幕，一改以往由特約店家提供汽車保修服務的模式，做為品牌首度至離島設置的服務據點，未來將持續擴大保修站建置，為車主提供周全的售後服務。

品牌首個離島據點、提供一站式原廠服務　Toyota 澎湖保修站正式開幕

這個全新的 Toyota 保修據點位於澎湖縣馬公市西文澳 97 之 53 號，佔地近 700 坪，提供新車交車、維修保養和板金噴漆等全方位的車輛服務，建構一站式原廠服務。同時更由在地經銷商 - 高都汽車與澎湖海事學校簽署「產學合作備忘錄」，提供在校學生專業的汽修培訓課程與實務施作機會。

品牌首個離島據點、提供一站式原廠服務　Toyota 澎湖保修站正式開幕

品牌首個離島據點、提供一站式原廠服務　Toyota 澎湖保修站正式開幕

和泰汽車於 2019 年起導入社區型保修站，至今已成功擴展 100+ 間，連同 Toyota 服務廠，全台總服務據點數達到 225+ 間，其綿密服務網絡成為業界標竿。

Toyota 服務廠與社區型保修站為兩種不同型態據點，保修站專注提供快速保養與簡易維修服務，服務廠提供全方位售後維修服務，兩者皆使用豐田原廠汽車零件，並且服務團隊皆通過原廠專業訓練與認證。兩種服務型態據點彼此支援，形成完善的售後服務生態鏈，為顧客提供最優質的服務。過去五年間，服務據點擴增超過 100 間，全台合計超過 200 多間服務據點，現況服務團隊成員也超越 5,200 名，五年來成長幅度 11%，透過據點數和服務人力的增加，Toyota持續提升服務的品質和範疇，確保每位顧客都能獲得最滿意的服務。

品牌首個離島據點、提供一站式原廠服務　Toyota 澎湖保修站正式開幕

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※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：小七車觀點TOYOTA和泰澎湖保修站汽車新車

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