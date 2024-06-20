賓利「大改款雙門轎跑」6／25亮相！首搭油電動力、創最速水下紀綠

▲賓利第4代大改款Continental GT將於6／25亮相，是品牌首款搭載油電動力車型。（圖／翻攝自Bentley，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

賓利（Bentley）預告全新第4代Continental GT將於6月25日發表，該車將是品牌首款採用油電動力的車型，動力不僅比W12車型強悍，並在近日於挪威「世上最長的海底隧道」Ryfylke Tunnel中創下335km／h的最速水下紀錄。

新Continental GT延續1952 年R Type Continental的元素，具有肌肉線條與車尾渾圓設計，原本的4圓形頭燈也改為一對橢圓頭燈，並具有銳利的燈眉設計，尾燈也採細長造型，讓這款奢華轎跑更具動感跑格。

▲新Continental GT換上新款頭尾燈組，外型更有跑格。



在W12引擎停產後，新Continental GT則以4.0升V8雙渦輪引擎+PHEV插電式油電動力系統組成，具有771匹／102公斤米扭力，比W12引擎的650匹／91.8公斤米扭力還強悍，並且還具有純電續航50公里表現。

新Continental GT也搭載更優化的底盤，具有主動全輪驅動、扭矩導引分配系統、4輪轉向系統、電子式後軸限滑差速器、新款主動式雙閥門阻尼系統、48V電子防傾桿等，具有0-100km／h加速3秒、極速338km／h表現。

▲這具4.0升V8雙渦輪PHEV油電動力比W12引擎還強悍，具771匹／102公斤米扭力，近日更在全球最長的海底隧道中創下最速水下極速335km／h紀錄。