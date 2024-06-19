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福特「最狂電動皮卡車」正式公開！3組馬達榨出超過1400匹馬力

圖文／7Car 小七車觀點

為了在派克峰國際爬山賽 (Pikes Peak International Hill Climb) 創下紀錄，Ford Performance 特別打造了 Ford F-150 Lightning SuperTruck 超狂電動皮卡，繼上回首度公開外觀後，近日官方再度透露其搭載的動力資訊。

▲Ford F-150 Lightning SuperTruck 首度公開動力資訊。

Ford F-150 Lightning SuperTruck 搭載了三具 STARD UHP 6 相電動馬達，綜效功率超過 1,400 匹馬力。在外觀上，F-150 Lightning SuperTruck 以紅、白、藍塗裝取代了原先公開的迷彩圖裝，其設計更彰顯車上的空力套件設計，原廠表示能夠以 150mph 的速度時產生 6,000 磅的下壓力。

Ford F-150 Lightning SuperTruck 全車擁有乖張的外觀套件，不僅降低整個車身高度，其前後保桿上還裝有十分貼近地面的大型導流器，在車尾上更安置了體型驚人的巨型擾流尾翼，用以提供優異的空氣力學表現，與原先皮卡對乘載機能性的訴求已相差甚遠。底盤部分則搭載經過完全客製化的懸吊系統，搭配倍耐力 P-Zero 輪胎和鋁鎂合金鍛造輪圈，後輪還配有碳陶瓷煞車系統。

車內方面自然取消量產版應有的舒適化配備和飾板，僅有裸露的碳纖維地板、賽車座椅、方向盤、小型液晶螢幕等，常見的車用功能通通取消。3D 列印的中控台上則有兩排按鈕，用於控制各項車輛功能。

Ford F-Series 皮卡車款在美國市場相當暢銷，有 44 年的時間都成為年度銷售冠軍，儘管美國市場一項熱衷於大排量、多氣缸數的引擎，但是當一款廣受市場歡迎的車款實現完全電動化時，F-150 Lightning 受歡迎的程度在同級之間也是相當優異。

臺灣市場方面，福特六和已在 2023 年 10 月正式導入 Ford Mustang Mach-E，編成與售價分別為：Select (189.9萬元)、Premium (230.9萬元)、GT (249.9萬元)。除此之外，更在今年 4 月宣布未來全球戰略新能源車國產化，並打造智慧製造產線相關的智慧倉儲升級作業，並積極推動綠電設備相關建置。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：小七車觀點Ford福特F-150皮卡Pickup電動汽車新車派克峰爬山賽賽車

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