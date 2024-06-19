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賓士大陸下殺5折「最高砍近百萬」！自主品牌猛攻BMW＆Audi也扛不住

▲台灣賓士一口氣帶來EQA、EQB、EQE三款電動車。（圖／記者徐煜展攝，以下同。）

▲德系豪華車三巨頭在大陸市場出現大幅降價，其中Mercedes-Benz賓士EQE一口氣下殺近百萬。（圖／資料照）

記者張慶輝／綜合報導

近年大陸自主汽車品牌發展迅速，就連有著百年歷史的德國豪華品牌也扛不住，有消息指出，近期Mercedes-Benz賓士、BMW與Audi都出現大幅度降價，其中以賓士的降幅最為明顯，部分車型甚至出現「下殺5折」、「大砍21萬人民幣（約新台幣93.7萬）」的誇張景象，顯見傳統「一線豪華」的品牌優勢已不復存在。

▲賓士大陸下殺5折「最高砍近百萬」！自主品牌猛攻BMW＆Audi也扛不住。（記者張慶輝製表）

▲大陸BBA部分車型降價情況，單位為人民幣萬元、括號內為新台幣約值。（記者張慶輝製表）

微信公眾號「車東西」近期指出，通稱為「BBA」的德系豪華三巨頭近期開始降價促銷，以賓士為例，銷售主力的C-Class房車與GLC休旅車分別降價12.7萬與13.1萬人民幣（約新台幣56.6萬與58.4萬），電動車款的降價力道更為驚人，不僅EQE砍了21萬人民幣（約新台幣93.7萬），EQB更是直接「腰斬」，原本開價35.2萬人民幣（約新台幣157萬），現在只要17.6萬人民幣（約新台幣78.5萬）。

▲台灣賓士一口氣帶來EQA、EQB、EQE三款電動車。（圖／記者徐煜展攝，以下同。）

▲賓士除了EQE下殺百萬外，EQB更是出現「直接腰斬」的誇張情況。（圖／資料照）

在BMW方面，儘管燃油車款砍價沒有賓士來得猛烈，不過電動車款依舊是「重災區」，像是i3就有著40.7%的降幅，砍去了14.4萬人民幣（約新台幣64.2萬），休旅車型的iX3也砍了13萬人民幣（約新台幣58萬）；不過Audi的情況反了過來，燃油主力的A4房車與Q5休旅車均有30%以上的降幅，但Q5 e-tron電動休旅車只小降了2.9萬人民幣（約新台幣13萬），顯見各品牌的策略還是有所不同。

▲Audi Q5／Q5 Sportback上市（圖／記者林鼎智攝）

▲相較賓士與BMW對電動車大幅降價，Audi的降幅則都集中在燃油車型上。（圖／資料照）

值得一提的是，實際到各品牌的大陸官網，會發現「廠商建議零售價」並沒有改變，上述提到的價格，多半是經銷商在網上放出「招攬貼文」，為了維持利潤，這些價格背後還會有其他衍生成本，例如需要額外加價選配套裝、必須在費用較高的經銷商內掛牌與辦理保險、甚至是購買額外的經銷商保固、將舊車交由經銷商處理等，實際入手價會比空車報價來得高。

▲賓士大陸下殺5折「最高砍近百萬」！自主品牌猛攻BMW＆Audi也扛不住。（圖／翻攝自中國奔馳官網）

▲在官網上能看到賓士EQE的廠商建議零售價仍為47.8萬起，但下方也標注了「僅為建議，不具有任何約束力」。（圖／翻攝自奔馳官網）

從銷量的角度來看，就不難理解為何BBA會大動作降價，賓士今年第1季度在大陸賣出17.66萬輛新車，較去年同期減少10.4%，其中電動車僅占了6,300多輛，而在全球與大陸銷量均處領先地位的BMW，大陸銷量也有3.8%的萎縮，至於Audi雖然有著14%的正成長，但其電動車銷量僅有4,970輛，面對本地自主品牌與新能源車的猛烈攻勢，BBA也只能選擇「以價換市」，試圖穩住銷售基本盤。

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