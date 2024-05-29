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光陽全新運動車款「RTS 135發表時間曝」！靈巧操控將是最大看點

▲光陽全新運動車款「RTS 135發表時間曝」！靈巧操控將是最大看點。（圖／翻攝自智慧財產局）

▲近期引發網友熱烈討論的光陽全新車款RTS 135，有望在6／12正式現身。（圖／翻攝自智慧財產局）

記者張慶輝／綜合報導

稍早幾個月內以多款油／電新車暖場後，國內機車大廠KYMCO光陽將在今（2024）年6月迎來60周年廠慶，近期已經發出6／12的媒體活動通知，雖然沒有透露太多資訊，但據信當日活動上的主秀，將會是近期以「偽裝車」姿態獲得不少網紅好評的全新機種「RTS 135」，這款新車不僅會挾著最新動力科技而來，還將以令人耳目一新的靈巧操控，在戰火激烈的白牌運動速克達級距中開創新局。

▲光陽電動機車「168元最高18個月騎到飽」！多款可充可換新車亮相。（圖／記者張慶輝攝）

▲近期光陽幾乎每個月都有新車發表，為6月的重頭戲「60周年廠慶」提前暖身。（圖／資料照）

儘管RTS 135的「真面目」還沒有曝光，不過已經成功引起網友的熱烈討論，除了別具一格的排氣量帶來10.2kW／13.8匹大馬力外，也是光陽首次在白牌運動速克達級距中，採用「側水冷＋ISG整合式啟動發電機」的動力配置，這不單單能帶來強勁且持久的輸出表現，在ISG的加持下也非常有機會開創出「不同玩法」，例如急加速時不發電減輕引擎負擔、甚至是實現「油電車」的電力輔助動能效果，這也是目前網友最為關注的重點之一。

▲快訊／光陽推油＋電新車「李多慧現身站台」！168騎到飽免預繳。（圖／記者張慶輝攝）

▲Dollar大樂（右）是光陽首款搭載ISG整合式啟動發電機的車款，這項配備RTS 135上可望能帶來更多「驚喜」。（圖／資料照）

RTS 135另一個引發話題的亮點，就是眾多搶先體驗過偽裝車的網紅都異口同聲表示「操控有夠靈活」！相較於把動力做大做強，要在這樣的車格設定上實現靈巧操控特性、又不能失去高速時的穩定性，會更考驗品牌的技術實力，從眾人試駕過後的回饋來看，這將會是實車正式上市之後，值得車友親自到官方試乘活動或車行細細體驗的重點之一。

▲光陽全新運動車款「RTS 135發表時間曝」！靈巧操控將是最大看點。（圖／翻攝自智慧財產局）

▲RTS 135成功創造出同級距中少有的「靈活操控」，也讓不少玩家期待能親身體驗。（圖／翻攝自智慧財產局）

最後一點也是目前最不明朗的關注焦點，那就是RTS 135究竟會帶來怎樣的搶眼外型，畢竟運動車款的「熱血氛圍」也是相當重要；由於測試車均身披重度偽裝貼紙，專利圖的線條也很難看出實車樣貌，所以很難定調主打什麼風格，不過可以確信的是，當下「空氣力學設計」已經在二輪領域成為新顯學，不排除RTS 135也會有不少融合空力的特色，只能說一切謎題等到6／12就會正式公布答案。

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▲課程圖 。（圖／學習雲）

關鍵字：KYMCO光陽RTS135白牌速克達運動馬力引擎水冷機車摩托車新車

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