凱迪拉克「XT4休旅車」2025年式又漲價！縮減至2車型標配主動安全

圖文／7Car 小七車觀點

Cadillac XT4 於去年推出小改款車型後，近日官方再度公開 2025 年式車型，取消現行 2024 年式販售的 Luxury 入門車型，僅保留 Premium Luxury 和 Sport 兩個車型等級，全車系標配主動式安全套件，包括主動式巡航控制和車道維持輔助等功能。

▲2025 Cadillac XT4 編成縮減。

Cadillac XT4 首度於 2018 年登場，並在 2023 年推出小改款車型。外觀上具備家族化的光劍式 LED 日行燈，LED 頭燈語氣壩造型融為一體，水箱護罩及保桿下方的氣壩均放大面積，增進視覺上的霸氣與科技感受。車尾方面，L 字型導光尾燈保留下來，但內部的燈組排列組合亦重新調整，而平行反光片則移至兩側並以直立的造型點綴。

車內部分，最大的亮點在於中控台導入了與 Lyriq 相似的 33 吋曲面液晶螢幕，結合了數位儀表板及多媒體觸控資訊幕，並向駕駛座彎曲，以提高駕駛的能見度及可輕易控制的範圍。在其他配備上則換上全新三幅式皮質包覆方向盤，以及運動化座椅、車室空氣淨化裝置，另可選配座椅按摩功能、環艙氣氛燈等配備來提升奢華享受。Cadillac 還特別加強後座乘坐空間與酬載機能，使得 XT4 的腿部空間達 1,004mm，行李箱最大容量達 1,385 公升。

在動力系統方面，Cadillac XT4 維持2.0 升雙渦流渦輪增壓直列 4 缸引擎，搭配 9 速自排變速箱可輸出 235 匹最大馬力，以及 350Nm 的最大扭力，還具備 Active Fuel Management 主動式燃油管理系統，可依據駕駛情況自動歇止汽缸，節省燃油消耗。