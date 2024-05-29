704萬起！保時捷「新911跑車」發表　GTS首搭T-Hybrid油電具541匹

▲保時捷新一代911發表，也是史上首次推出911油電跑車，台灣售價也同步公布，入手門檻自704萬起。（圖／翻攝自Porsche，以下同，圖為GTS車型）



記者林鼎智／綜合報導

保時捷（Porsche）發表新一代911（992.2），此次改款也是911車系首度導入油電動力，其中911 Carrera GTS便搭載全新開發的3.6升水平對臥6缸T-Hybrid油電系統，透過電子渦輪、電動馬達等技術帶來強悍動力，而入門的Carrera也有升級。台灣保時捷也同步公布售價，新911入手門檻自704萬起，較改款前漲了18萬。

新一代保時捷911 Carrera、911 Carrera 4台灣售價

Carrera：704萬起（較改款前漲18萬）

Carrera GTS ：946萬起（較改款前漲76萬）

Carrera GTS Cabriolet敞篷：1,021萬起（較改款前漲35萬）

Carrera 4 GTS：991萬起（較改款前漲78萬）

Targa 4 GTS：1,066萬起（較改款前漲80萬）

Carrera 4 GTS Cabriolet敞篷：1,066萬起（較改款前漲80萬）

新一代911換上新保桿，並首次將所有照明功能整合至標配的LED矩陣頭燈，維持4點式光源圖案、並省略前行車燈，創造更大的進氣壩空間；車尾則採全新設計的燈條、結合Porsche字樣，另外也重新設計車尾擾流格柵，使每側都具有5個散熱鰭片，並配備可伸縮式擾流尾翼，車牌位置也上移，同時還提供跑車排氣管選配項目，而GTS車型則標配GTS專屬跑車排氣系統。

▲新911也重新設計前保桿、車尾擾流格柵，標配4點式LED矩陣頭燈，牌照位置也較改款前上移。

座艙內則首次搭載12.6吋全數位儀表，提供7種介面，包括傳統5環式保時捷儀表等，搭配10.9吋PCM中控螢幕，提供便利的影音體驗。另外新911 Coupe車型標配雙座內裝、方向盤駕駛模式切換旋鈕，並可免費選配2+2座，另外也優化駕駛輔助系統控制桿，並首次採方向盤左側啟動鈕，並具有手機無線充電功能。

▲車內則具有方向盤駕駛模式切換旋鈕，並採左側引擎啟動鈕，捨棄指針改採12.6吋全數位儀表、10.9吋PCM中控螢幕。



動力方面，入門Carrera維持3.0升水平對臥雙渦輪引擎，原廠也升級過去Turbo車型的中冷器，使最大馬力提升至394匹／45.9公斤米扭力，較先前提升9匹馬力，0-100km/h僅4.1秒，較改款前縮短0.1秒（選配跑車計時套件後3.9秒），極速可達294公里。

至於在911 Carrera GTS全新開發的3.6升水平對臥6缸T-Hybrid油電系統方面，除了具有源自F1賽事的電子渦輪技術外，整合式電動馬達也位於增壓器與渦輪扇葉之間，具有可即時提升渦輪轉速、增壓功能。加上15匹電動馬達輸出、1.9kWh電池與8速PDK雙離合變速箱下，具有綜效541匹／62.2公斤米扭力，較改款前增加61匹，車重僅多了50公斤。

▲GTS搭載全新開發的3.6升T-Hybrid油電動力，該水平對臥6缸引擎就具有485匹，在電子渦輪、整合式電動馬達與1.9kWh電池結合下，具有綜效541匹／62.2公斤米扭力。



操控上，911 Carrera GTS也改良懸吊系統，並首度標配後軸轉向系統，而PDCC保時捷動態底盤控制系統的防傾穩定功能也採用電子液壓控制，而PASM保時捷主動懸吊調整系統也降低車高10mm，並標配前20吋、後21吋輪圈。

▲新一代911漲幅最高達80萬，分別是Targa 4 GTS與Carrera 4 GTS Cabriolet敞篷，台灣售價同為1,066萬起。