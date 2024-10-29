福斯傳關閉德國3工廠、大規模裁員數萬人　本周公布細節

▲受到大陸車廠競爭、銷量衰退影響，福斯傳出將關閉德國3工廠、裁員數萬人，預計本周就會公布更多消息。（圖／翻攝自Volkswagen，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

福斯（Volkswagen）打算大幅減少開支，最近傳出將關閉德國3間工廠、並大規模裁員數萬名員工，目前尚未確定是哪些工廠，預計本周就會公布更多細節。

據《路透社》報導，福斯勞資協調委員會主席表示，福斯高層對此相當認真，並且除了關閉工廠外，還確認減薪至少10%的幅度，同時確定2025年、2026年凍漲工資。

▲除了關閉工廠、裁員之外，福斯也打算減薪至少10%，並確定明後年凍漲。



雖然福斯並未對此回應，但董事會成員Gunnar Kilian提到，情況很嚴重，如果不恢復競爭力，福斯將無法承擔未來的重大投資。另外，在 Brussels（布魯塞爾）工廠確定關閉下，也影響到Audi Q8 e-tron將提前結束生產，目前 Brussels工廠也傳出有26個買家有興趣，但目前仍尚未出售。

造成福斯罕見關閉工廠、大規模裁員的原因，主要是大陸汽車進入歐洲市場競爭，特別對歐洲造車重鎮的德國影響最多，尤其在電動車或是PHEV插電式油電車款更加明顯，也使福斯今年上半年銷量衰退、營業利潤下滑-11%。