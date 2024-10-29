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特斯拉推出「LVCS 48V接頭規格」！可降成本、車用電子系統更穩定

▲特斯拉推出LVCS接頭規格 。（圖／翻攝自Tesla）

▲有別於現行汽車多為12V電壓，特斯拉近日推出LVCS接頭規格，將適用於48V架構，可統一90%電子接頭標準、提高效率並降低成本。（圖／翻攝自Tesla，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

特斯拉（Tesla）在推出NACS快充規格後，近日也推出LVCS（Low-Voltage Connector Standard）低壓接頭規格，有別於現行車款皆為12V，LVCS規格則適用於48V架構，將可統一90%電子接頭標準、提升效率並降低成本與車用電子複雜性。

特斯拉正透過新的標準化充電規格來改變電動車市場，在NACS快充規格推動成功下，現在也推出LVCS低壓規格。事實上，傳統12V的車用電子接頭超過200個、並且還有繼續增加的趨勢，而特斯拉正在推廣48V架構，可讓電子接頭從200多個縮減至6種，解決車用電子系統越來越複雜的情況，同時也能因應更複雜的電子系統運作。

▲特斯拉推出LVCS接頭規格 。（圖／翻攝自Tesla）

▲特斯拉推出LVCS接頭規格 。（圖／翻攝自Tesla）

▲在統一規格下，特斯拉LVCS接頭可使現行12V車款的200多個接頭縮減至6款。

特斯拉表示，這6種接頭外觀看起來很像，具有相同的大小、形狀，並且實體閂鎖與接頭都是相同的，不過最多的變化是在車身內部，在車輛配線時需因應不同電子系統需求而有不同佈局。

特斯拉也指出，LVCS可滿足48V的要求、並採淺藍色作為識別，透過單線密封與獨立的鎖固機制、使接頭尺寸更小。不過目前還不確定其他車廠是否會採用，因為現階段並沒有新車採48V架構，並且對於汽車製造商來說，重新設計48V車輛的成本顯然更高。

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關鍵字：汽車特斯拉12V48V電子接頭規格TeslaCybertruck電源標準化LVCS

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