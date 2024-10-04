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「10月購車優惠」TOYOTA、福特殺翻了　送電視、升級JBL喇叭不手軟

▲10月購車促銷 。（圖／翻攝自各車廠）

▲10月購車促銷殺翻了，福特、TOYOTA分別祭出送電視&Switch、升級JBL音響揚聲器等優惠。（圖／翻攝自各車廠，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

10月購車優惠出爐！10促銷殺翻了，福特六和不但推出買車送電視、Switch遊戲機，試駕還能再抽iPhone16 Pro；而且TOYOTA和泰也祭出暢銷車型優惠，不僅多款車型享高額0利率分期、送行李箱，指定車款還能免費升級JBL音響揚聲器、電子後視鏡，其他品牌也紛紛祭出丙式車體險、低月付專案，看完優惠內容只能說10月買車正對時。

Ford
福特六和即日起至10月底止，凡至全台展間試駕全車系即可周周抽iPhone16 Pro，再送Ford質感金屬掛勾。本月入主Focus國產全車系最低74.9萬起（含舊換新）、全車系再送Switch、55吋Panasonic 4K HDR液晶智慧顯示器，總價值近3.5萬元。

另外，指定Focus Wagon車型再享最高60萬分期0利率；New Ford Ranger XLT則享舊換新現金價119.8萬起；純電跑旅The All-Electric Ford Mustang Mach-E GT車型享典藏價219.9萬入主。

▲10月車市促銷。（圖／翻攝自各車廠）

▲10月車市促銷。（圖／翻攝自各車廠）

▲10月入主Focus國產全車系最低74.9萬起（含舊換新）、全車系再送Switch、55吋Panasonic 4K HDR液晶智慧顯示器，總價值近3.5萬元。

Mazda
台灣馬自達10月針對多款車型提供5年原廠保固，其中CX-5、CX-60還可再享100萬高額0利率購車優惠；另外都會通勤首選Madza2更可以18.9萬低頭期款、60萬元0利率輕鬆入手，再同享乙式車體險。

▲10月車市促銷。（圖／翻攝自各車廠）

▲10月車市促銷。（圖／翻攝自各車廠）

▲台灣馬自達10月針對多款車型提供5年原廠保固，其中CX-5、CX-60還可再享100萬高額0利率購車優惠。

TOYOTA
和泰10月針對多款熱門車型促銷，其中購買24年式Yaris Cross送28吋Samsonite上掀式行李箱、並可享60萬0利率、5年14公里延長保固；入主Corolla ALTIS全車系免費升級JBL音響揚聲器、E-Mirror電子後視鏡，並可享最高70萬0利率；購買RAV4全等級也免費升級JBL音響揚聲器、可享最高100萬0利率，指定車型（豪華、尊爵）再免費升級E-Mirror電子後視鏡。

▲10月車市促銷。（圖／翻攝自各車廠）

▲10月車市促銷。（圖／翻攝自各車廠）

▲10月入主TOYOTA Corolla ALTIS全車系免費升級JBL音響揚聲器、E-Mirror電子後視鏡，並可享最高70萬0利率。

另外，和泰也針對Town Ace貨卡免費升級手機智聯影音系統、倒車影像系統、經典版行車記錄器、盲塞胎壓顯示器，再享最高50萬0利率。電動休旅bZ4X本月入主限量優惠50台，包括限時優惠價155萬、充電金1萬元、車身鍍膜、丙式車體險與5年14萬公里延長保固等優惠。

Suzuki
Suzuki金鈴汽車10月針對多款車型提供優惠，Swift 65萬輕鬆貸、月付只要9,999元，領牌再送原廠積木車；Ignis同享65萬元輕鬆貸、領牌送丙式車體險+天災損失險限額40萬，指定車款享舊換新59.9萬起。

S-Cross、Vitara休旅指定車款送購車金50,000元，其中S-Cross Allgrip車款加贈專屬銘板；Carry商用車則提供48萬輕鬆貸、領牌送米其林防爆高效隔熱紙、指定車款購車金10,000元。

▲10月車市促銷。（圖／翻攝自各車廠）

▲10月車市促銷。（圖／翻攝自各車廠）

▲Suzuki金鈴汽車推出Swift、Ignis 65萬輕鬆貸、S-Cross、Vitara休旅指定車款送購車金50,000元。

Aeon
宏佳騰即日起至10／16展開燃油車款全車系9大健檢，預約回廠即享噴射、燈光、煞車、啟動、進氣、輪胎安全、車體螺栓、作動機構、潤滑機構等9大系統免費檢測，原廠指定耗材享最低85折優惠，同時宏佳騰智慧電車5大系統免費健檢同步檢測中，健檢當日消費滿$500元再享好禮周周抽獎機會。

▲10月車市促銷。（圖／翻攝自各車廠）

▲10月車市促銷。（圖／翻攝自各車廠）

▲宏佳騰即日起至10／16展開燃油車款全車系9大健檢。

KYMCO
光陽針對山陀兒颱風受災車推出關懷力挺專案，GP125 USB都會版汰舊換新最低43,800元起（建議空車價58,000元 - 購車金6,500元 - 汰舊換新再加碼1,400元 - 貨物稅減徵4,000元 - 廢車回收300元 - 泡水受災購車優惠補助2,000元(不含牌險)。

另外10月入主光陽大地名流150送購車金14,000元（直扣）、汰舊換新再加碼4,100元，最低價58,800元起。

▲10月車市促銷。（圖／翻攝自各車廠）

▲光陽針對山陀兒颱風受災車推出關懷力挺專案，GP125 USB都會版汰舊換新最低43,800元起。

SYM三陽
三陽10月多款車型促銷，Duke迪爵125提供24期免利息、10,000元購車金直扣、限時汰舊換新加碼2,000元（電匯）；活力125汰舊換新價最低48,200元起（鼓煞不含牌險、配件）。

另外MMBCU也提供30期0利率、分期再享500萬安心險；CLBCU則購車再加碼7,000元、分期購車享24期0利率（現金、分期同價）。

▲10月車市促銷。（圖／翻攝自各車廠）

▲10月車市促銷。（圖／翻攝自各車廠）

▲三陽10月針對Duke迪爵125提供24期免利息、10,000元購車金直扣、限時汰舊換新加碼2,000元（電匯）；活力125汰舊換新價最低48,200元起（鼓煞不含牌險、配件）。

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►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車促銷購車優惠FordTOYOTA和泰分期機車二輪光陽SYMKYMCO宏佳騰

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