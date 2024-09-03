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9月購車「福特、速霸陸」降價！二輪拼開學季、本田CB300R僅19.9萬

▲9月購車促銷 。（圖／翻攝自各車廠）

▲9月購車促銷福特、速霸陸殺很大，同時二輪品牌也搶攻開學季熱潮。（圖／翻攝自各車廠）

記者林鼎智／綜合報導

9月適逢開學季、衝刺第3季銷量，包括福特、速霸陸都祭出降價優惠，TOYOTA也針對Yaris Cross促銷，國產電動車納智捷n7購車贈半年免費快充；二輪品牌更是殺很大，光陽祭出7機種優惠價，台灣本田二輪也針對CB300R限量現金優惠價19.9萬，把握開學季換車趁現在。

Ford
福特六和9月推出Kuga專案價79.9萬起（含舊換新）、全車系升級車體險、加贈5年原廠保固；Focus國產全車系專案價74.9萬起起（含舊換新），再免費升級1080P高畫質影像鏡頭之360°環景影像系統、首年免牌照稅、燃料費。

另外福特六和也針對Focus ST Wagon祭出百萬0利率、Mach-e Premium 4驅長續航專案價199.9萬起、Ranger XLT享舊換新現金價119.8萬起優惠。

▲9月購車促銷 。（圖／翻攝自各車廠）

▲9月購車促銷 。（圖／翻攝自各車廠）

▲福特9月也針對Focus ST Wagon祭出百萬0利率、Mach-e Premium 4驅長續航專案價199.9萬起優惠。

Honda
台灣本田9月加碼推出全車系試乘送限量好禮、限時入主享「CR-V 360全境特仕版」(VTi-S適用)，包含限量免費升級「360度環景系統」、「10.1吋多媒體娛樂影音」再享汰舊換新價94.9萬元起多重獻禮。

▲9月購車促銷 。（圖／翻攝自各車廠）

▲台灣本田9月推出CR-V 360全境特仕版舊換新優惠價94.9萬元起。

Lexus
和泰9月針對ES車系提供100萬40期0利率優惠。

Luxgen
納智捷9月推出快充《快充LuxPass》專案，當月入主n7全車系即享指定充電業者（EVOASIS、TAIL、U-POWER、iCHARGING、EVALUE及Yes！來電任選一家）半年免費快充（不含營業用車），入主承保乙式以上加贈電池自燃附加險、申辦指定分期加贈汽車竊盜損失險。

▲9月購車促銷 。（圖／翻攝自各車廠）

▲9月入主納智捷n7享指定充電業者（EVOASIS、TAIL、U-POWER、iCHARGING、EVALUE及Yes！來電任選一家）半年免費快充。

Mazda
台灣馬自達9月針對多款熱銷車型提供限時入主享5年原廠保固，主力休旅MAZDA CX-60和MAZDA CX-5還可再享100萬高額0利率購車優惠；另外，Mazda2可享18.9萬低頭期款、60萬元0利率，再享乙式車體險。

▲9月購車促銷 。（圖／翻攝自各車廠）

▲台灣馬自達9月針對多款熱銷車型提供限時入主享5年原廠保固。

Nissan
裕隆日產9月推出「Nissan好禮連發Go」專案，9月底前入主Nissan國產全車系（X-trail、Kicks、Sentra）依車型贈Mio N880或原廠型Xmiro3GPS後視鏡型行車記錄器 、4萬元配件金及高額分期零利率等好禮。

另外10月底前再加碼全車系試乘好禮，在官網預約登記並完成試乘，即可獲得限量Nissan露營對杯組、並可參加抽獎獲得愛露營營地兌換券與Nissan車款深度試駕2天1夜露營之旅。

▲9月購車促銷 。（圖／翻攝自各車廠）

▲Nissan國產全車系（X-trail、Kicks、Sentra）依車型贈Mio N880或原廠型Xmiro3GPS後視鏡型行車記錄器 、4萬元配件金及高額分期零利率。

Volkswagen
即日起至10／31止，台灣福斯汽車推出秋季健檢4大免費服務，包括O3臭氧除菌除臭、車輛安全檢查、車輛外觀清洗與胎紋深度檢查，活動期間至福斯授權經銷商，可享特製0酒精的德式啤酒風味飲。

▲9月購車促銷 。（圖／翻攝自各車廠）

▲福斯秋季健檢開跑。

Subaru
速霸陸台灣意美汽車9月祭出超狂購車優惠，Crosstrek最低只要99.8萬起、Forester最低108.8萬起。另外試乘Subaru任一車款即可參加周周抽BenQ GS50行動投影機。

意美汽車也針對Outback推出142.8萬史上最強檔優惠、WRX特惠典藏價149.8萬、WRX Wagon 155.8萬優惠價，同時純電動4驅休旅Solterra入手價166.8萬，全車系再提供5年或12萬公里原廠保固。

▲9月購車優惠。（圖／翻攝自各車廠）

▲9月購車促銷 。（圖／翻攝自各車廠）

▲9月購車促銷 。（圖／翻攝自各車廠）

▲速霸陸9月全車系促銷，Crosstrek最低只要99.8萬起、Forester最低108.8萬起。

TOYOTA
TOYOTA和泰9月針對Yaris Cross推出購車送Samsonite 28吋上掀式行李箱、60萬0利率與5年14萬公里延長保固（限準時定保者），全車系再享指定車款高額0利率、汰舊換新補助最高省5萬。

▲9月購車促銷 。（圖／翻攝自各車廠）

▲9月購車促銷 。（圖／翻攝自各車廠）

▲TOYOTA和泰9月針對Yaris Cross購車送行李箱。

二輪
Aeon
宏佳騰9月針對STR 250/300現金購車享$3,000元折扣、Ai-1車系最高現折$13,000元，再享$499元新購資費方案、Ai-4 Ever獨家加碼$199元暢騎1000公里新購資費方案，另外也針對Brera X鋁合金三箱組上市，前100組享早鳥價19,800元（原價22,000元）。

▲9月購車促銷 。（圖／翻攝自各車廠）

▲宏佳騰STR 250/300現金購車享$3,000元折扣。

Honda
台灣本田二輪9月推出全車系0頭款、0利率低月付3,500元起（CB650R/CBR650R不適用）優惠，黃牌全機種購車完成領牌加碼送Shoei安全帽。另外CB300R限量現金優惠價19.9萬。

▲9月購車促銷 。（圖／翻攝自各車廠）

▲本田CB300R黃牌重機限量現金優惠價19.9萬。

KYMCO
光陽9月推出優惠大全餐，7款熱門機種優惠，包括150大地名流雙碟版汰舊換新最低58,800元起、大地名流125鼓煞版汰舊換新最低49,800元起、新豪邁125鼓煞版汰舊換新最低51,800元起、GP125 USB都會版汰舊換新最低45,800元起。

另外，優格Yougurt 125 iCBS版最低入手價73,500元起、光陽大樂125碟煞版最低入手價79,500元起、RTS 135雙碟版最低入手價92,500元。

▲光陽9/2媒體活動。（圖／記者張慶輝攝）

▲光陽9月推出優惠大全餐，7款熱門機種優惠最低入手價45,800元起。（圖／記者張慶輝攝）

SYM
SYM三陽針對CLBCU推出新色「微薰紫」，同時再加碼享7,000元優惠、24期0利率（現金分期同價）。

▲9月購車促銷 。（圖／翻攝自各車廠）

▲SYM三陽推出CLBCU新車色，並加碼享7000元優惠、24期0利率。

►台灣7月新車戰報「納智捷n7再奪電車冠軍」　TOYOTA神車衝破4千台

►8月購車優惠「TOYOTA電動休旅」罕見入列！民俗月促銷力道不手軟

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車9月車市促銷購車機車二輪FordSubaruTOYOTA本田光陽SYMAeon

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