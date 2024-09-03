台灣速霸陸「最多降23萬」！Forester休旅跟 RAV4、CR-V打價格戰

▲台灣速霸陸祭出9月降價優惠，進逼TOYOTA RAV4、HONDA CR-V地盤。（圖／翻攝自速霸陸、資料照）

記者徐煜展／綜合報導

今年9月台灣速霸陸重聘方淑霞董事總經理，新官上任就祭出誠意十足優惠回饋台灣消費者，台灣速霸陸針對Forester休旅、WRX車系、Crosstrek、Solterra促銷，最多降價23萬，更讓Forester休旅價格直逼TOYOTA RAV4與國產的HONDA CR-V價格帶！

台灣速霸陸針對主力的Forester休旅，全車系3款車型均降價10萬，原本118.8～129.8萬的Forester休旅，最新車型售價來到108.8、118.8、119.8萬，與TOYOTA RAV4、HONDA CR-V價格逐漸拉近，目前台灣TOYOTA RAV4價格為101～138萬、HONDA CR-V售價105.9～127.9萬。

▲跨界入門休旅Crosstrek入手百萬有找，WRX Wagon、電動休旅Solterra大降23萬。

跨界入門休旅Crosstrek原售價114.8～124.8萬，9月優惠來到99.8萬就能入手，而WRX與電動休旅Solterra降價最有感，旅行車的WRX Wagon原售價178.8萬，大降23萬來到155.8萬；電動休旅Solterra原售價189.8萬，同樣降價23萬來到166.8萬。