改款「新HONDA HR-V」歐洲、澳洲發表！油耗破23km／L　台灣預計明年見

▲改款新HONDA HR-V預告歐洲、澳洲即將上市。（圖／翻攝自HONDA）

記者徐煜展／綜合報導

繼日本首發後，小改款HONDA HR-V近來準備進軍澳洲、歐洲市場，以1.5升e:HEV油電做為主力，繳出亮眼的23.2km/L平均油耗，以HR-V在台灣產品重要性來看，台灣導入時間應會落在明年！

▲歐洲、澳洲HR-V以1.5升油電作為主要戰力。

與日本市場規格稍有不同，歐洲、澳洲以1.5升e:HEV油電作為主力，並未提供汽油自然進氣，油電HR-V以1.5升自然進氣，搭配電動馬達，能繳出131匹綜效馬力，雖能帳面數據一般，但卻擁有相當出色的23.2km/L平均油耗，尤其在歐洲嚴苛的法規限制下，HONDA HR-V油電較符合歐洲市場胃口。

▲外型、內裝大致不變，針對細節、輔助安全系統升級。

改款新HONDA HR-V針對外型小修飾，內裝則維持9吋中控螢幕，搭配7吋儀錶，招牌的HONDA Sensing安全防護獲得升級，增加交通堵塞輔助與攝影鏡頭強化，為行車安全與輔助駕駛帶來更便利的表現。

▲台灣本田曾表示將積極導入油電規劃，台灣未來改款HR-V動向值得關注。

台灣目前在售舊款的HONDA HR-V，提供83.9、89.9萬兩款車型，都是採用1.5升自然進氣引擎，隨著國外HR-V逐漸把重心放在油電規劃上，加上台灣本田對於未來油電動力重視，台灣想要看到油電的HR-V，說不定下次小改款就有機會能一睹油電HR-V魅力。