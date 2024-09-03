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台灣「改款TOYOTA神車休旅」再曝光！汽油、油電雙動力今年見

▲TOYOTA改款Corolla Cross再度現身車安網，送測的為汽油動力。（圖／翻攝自車安網）

▲TOYOTA改款Corolla Cross再度現身車安網，送測的為汽油動力。（圖／翻攝自車安網）

記者徐煜展／綜合報導

繼日前油電的TOYOTA Corolla Cross現身車安網，首度曝光Corolla Cross很明顯在暗示為今年改款作準備，而近來再度於車安網曝光的Corolla Cross，採用的為汽油動力，台灣改款新Corolla Cross預計將維持油電、汽油雙動力。

▲改款新TOYOTA Corolla Cross菲律賓左駕版發表！台灣有望第3季導入。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲菲律賓改款新TOYOTA Corolla Cross取消汽油，僅提供1.8升油電。

台灣將上市的改款亞太規TOYOTA Corolla Cross，動向預計與泰國、菲律賓一致，今年4月菲律賓上市的TOYOTA Corolla Cross，取消1.8升自然進氣，全面改搭1.8升油電引擎，不過從車安網送測資訊來看，台灣未來TOYOTA Corolla Cross應會繼續維持汽油、油電雙動力。

▲TOYOTA COROLLA CROSS

▲TOYOTA Corolla Cross

▲泰國改款新TOYOTA Corolla Cross提供雙動力配置，外觀另有GR Sport可選。

亞太規TOYOTA Corolla Cross提供汽油、油電雙動力地區，除了台灣外，今年2月首發的泰國地區同樣是採1.8升油電、1.8升自然進氣，台灣將跟上泰國改款步調，導入最新的亞太規設計，擁有辨識度超高的車頭作為賣點。

至於內裝配置上，台灣市場還無進一步消息，參考泰國版本擁有10.1吋螢幕，結合12.3吋數位儀錶，並還配有TSS安全防護、電子手剎車、全景天窗等配備，隨著車安網陸續曝光TOYOTA Corolla Cross，台灣預計今年底前上市！

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►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：TOYOTACorolla CrossSUV跨界休旅新年式油電Corolla Sport掀背鋼砲

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