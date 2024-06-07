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【周焦點】納智捷n7降6萬　BMW電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假多車款停售

▲市場唯一BMW豪華電動旅行車登台，納智捷n7預購再開推出特仕新車。（圖／翻攝自各車廠）

▲市場唯一BMW豪華電動旅行車登台，納智捷n7預購再開推出特仕新車。（圖／翻攝自各車廠）

記者徐煜展／綜合報導

國產納智捷n7電動車第2波預購再開，除了釋出會員福利，並宣告配備更豐富的特仕新車上市；市面上目前唯一的豪華電動旅行車，全新BMW i5 Touring登台叩關；不用80萬就能入手L2輔助駕駛的小休旅，Hyundai Venue上市搶攻一級休旅戰區。

▲市場唯一BMW豪華電動旅行車登台，納智捷n7預購再開推出特仕新車。（圖／翻攝自各車廠）

▲納智捷n7第2波預購開跑，新會員車主預計今年第3季交車。

備戰下週發表的MG4！國產納智捷n7先出招，於本週公告第2波預購開跑（連結），除了有滿滿的新福利，並宣告推出103.9萬的全新「n7滿電特仕版」，不僅比入門的109.9萬更便宜，還升級3大亮點配備！

▲市場唯一BMW豪華電動旅行車登台，納智捷n7預購再開推出特仕新車。（圖／翻攝自各車廠）

▲全新BMW i5 Touring開賣，接單破百張。

電動車、旅行車我都要！全新BMW i5 Touring正式登台（連結），提供eDrive40 Touring M Sport、M60 xDrive Touring兩款動力車型，售價339萬起正式登台。台灣汎德表示，目前i5 Touring訂單突破百張，預計今年8月中交車。

▲市場唯一BMW豪華電動旅行車登台，納智捷n7預購再開推出特仕新車。（圖／翻攝自各車廠）

▲小改款Venue鎖定小車首購族，搭載趨勢的L2輔助駕駛。

Hyundai總經銷南陽實業公布小改款Venue的正式售價（連結），其中GLA入門車型比預售再降1萬，來到73.9萬起，其他則維持不變。另外，南陽也推出限量100台Venue Camp，在GLB仙蹤綠車型基礎上增添Thule都樂車頂架，價格78.9萬。

▲市場唯一BMW豪華電動旅行車登台，納智捷n7預購再開推出特仕新車。（圖／翻攝自各車廠）

▲日本5大日系車廠涉嫌數據造假，被勒令停售。

TOYOTA造假風波震驚國際（連結），日本TOYOTA、HONDA、Mazda、Suzuki、Yamaha等5大日系車系涉嫌數據造假，政府已介入調查、勒令停售多車款，台灣TOYOTA、HONDA、Mazda表示，台灣在售車款並不在日本造假風波影響（連結）

►105.9萬！台灣HONDA CR-V入門「升級2大配備沒漲價」 終於有盲點

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