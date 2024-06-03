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「TOYOTA、HONDA、Mazda」等5大日系數據造假！政府勒令多車款停售

▲TOYOTA再陷造假風波，榮譽社長豐田章男親上火線道歉。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA再陷造假風波，榮譽社長豐田章男親上火線道歉。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

日前TOYOTA、Daihatsu造假風波未息，今6月3日再爆TOYOTA、HONDA、Suzuki、Mazda、Yamaha等5大日企涉嫌數據造假，日本國土交通省勒令多車款停售，包含日規TOYOTA Yaris Cross、HONDA Fit、Freed、NSX跑車等熱門車款都在列。

▲TOYOTA再陷造假風波，榮譽社長豐田章男親上火線道歉。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA造假

▲日規Yaris Cross等車款被造假醜聞影響，勒令暫停銷售。

豐田再陷造假風波，這次連其他日系品牌都遭殃，讓豐田章男社長親上火線說明道歉，在豐田品牌方面，官方宣布Corolla Fielder、Corolla Axio、Yaris Cross等車款暫停銷售，日本國土交通省發現豐田在行人保護測試時數據造假，要求車款停售，並在期間內提出改款、應對方案。豐田另有舊款的Crown、Sienta、LEXUS RX等車款在碰撞測試有疑慮因而列入名單。

至於台灣市場有無影響，仍待台灣和泰等其他品牌說明、公告。

▲TOYOTA再陷造假風波，榮譽社長豐田章男親上火線道歉。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲豐田、本田、Mazda等5大日系品牌深陷造假風波。

HONDA停售的22款車型，發現在噪音紀錄造假，Accord、Freed、Fit、NSX跑車等車款受影響，而Suzuki則是日規Alto在剎車制動性造假；Mazda則被發現Mazda 2、Roadster RF、Mazda 6車款在引擎控制軟體、碰撞車輛非法加工規避測試；Yamaha YZF-R1過去生產的2款車型，則有警示聲造假紀錄，以上涉嫌造假車款，日本國土交通省已介入調查。

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關鍵字：TOYOTAYaris Cross休旅跨界SUV7人座HONDABR-VSuzukiMazda造假

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