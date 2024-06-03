Honda日規4車型漲價　「台灣本田註冊休旅」也在名單內

▲在原物料、物流成本提高下，Honda日本原廠調漲4車型售價，其中也包括已在台註冊商標的ZR-V。（圖／翻攝自HONDA，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

Honda（本田）日本原廠宣布，在原物料、物流成本上漲的情況下，針對當地N-WGN、N-ONE、Step WGN與ZR-V等4款車型進行調漲。其中已在台註冊、並有望在台販售的ZR-V也在名單中，很可能也會影響未來販售價格。

從日本官網中可見，日規ZR-V共有2.0升油電（前驅/4驅）、以及1.5升VTEC汽油渦輪引擎（前驅/4驅）兩種動力，當地入手價在調漲後自3,208,700-4,506,700日圓不等，折合新台幣約63-88.4萬元，漲幅約4-6%不等。

▲日規ZR-V共有2.0升油電、1.5升汽油渦輪兩種動力，此次漲幅約4-6%不等，當地售價自3,208,700-4,506,700日圓不等，折合新台幣約63-88.4萬元。（圖／翻攝自Honda日本官網）

本田ZR-V在日本、大陸、美國相繼上市後，台灣本田也在今年3月註冊ZR-V商標，雖然註冊商標不代表一定上市，但也顯見原廠有導入規劃的打算。本田ZR-V具有4,568x1,840x1,621mm車身尺碼，比HR-V大、僅次於CR-V，加上1.5渦輪、2.0升e:HEV油電兩種動力，海外也有前驅、全驅選擇，有望讓台灣本田增添銷售戰力。

▲台灣本田在今年3月已註冊ZR-V休旅。（圖／翻攝自智慧商標財產局）



不過，目前還不清楚ZR-V將採國產化、或是進口導入，若與Civic同樣為進口身份來台，恐怕在此次漲價下使售價比Civic還高。另外在動力規劃上，考量到目前HR-V並無油電動力，台灣本田是否會以ZR-V油電車型作為代替，還需要一段時間才會明朗。