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BMW「入門性能休旅」長軸款亮相！空間更大　搭載2.0渦輪馬力300匹

▲大陸特有的BMW X1 M35Li長軸款亮相。（圖／翻攝自BMW）

▲大陸特有的BMW X1 M35Li長軸款亮相。（圖／翻攝自BMW）

記者徐煜展／綜合報導

BMW於去年6月發表的新X1 M35i性能款，近來在大陸釋出最新長軸M35Li，透過尺碼加大，大陸特有的X1 M35Li擁有更出色的乘坐空間，其搭載升級的2.0升渦輪，馬力突破300匹！

▲大陸特有的BMW X1 M35Li長軸款亮相。（圖／翻攝自BMW）

▲大陸特有的BMW X1 M35Li長軸款亮相。（圖／翻攝自BMW）

▲X1 M35Li車長、軸距增加，展現更強的氣勢。

最新大陸特有的BMW X1 M35Li於6月深圳車展亮相，事實上，X1已經不是第1次推出長軸版，去年新一代BMW X1已在上海車展推出長軸版，而如今則是換成跑得更快、外觀更兇的X1 M35Li長軸登場。

新X1 M35Li尺碼4,616x1,845x1,627mm、軸距2,802mm，較標準款長度與軸距多了116、110mm之譜，除了帶來更好的空間規劃，加上帥氣的M家族套件，新X1 M35Li氣勢更強、更威風。

▲大陸特有的BMW X1 M35Li長軸款亮相。（圖／翻攝自BMW）

▲採用2.0升渦輪，馬力超過300匹。

BMW X1 M35Li同樣採用2.0升四缸渦輪引擎，馬力具備300匹以上表現，極速來到250km/h，配備採M款方向盤、M家族跑車化座椅等家族特徵。並配置M款電子懸吊與強化升級的剎車系統，新BMW X1 M35i不僅視覺凶狠，動態更要讓駕駛感受血脈賁張的操駕樂趣。

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關鍵字：BMWX1iX1SUV休旅電動車大改款新一代iX2X2

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