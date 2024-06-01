85萬不變！Nissan裕隆推「Kicks Highlight特仕版」　限量350台

▲影片來源：Nissan
記者林鼎智／綜合報導
台灣Nissan裕隆針對旗下Kicks休旅推出「Highlight特仕版」，該車以頂規旗艦版車型為基礎，增添紅色跳色塗裝、外觀套件、輪圈等，售價維持不變為85萬，限量販售350台。
▲Nissan裕隆推出Kicks Highlight特仕版，限量350台，增添專屬內外觀套件、售價與旗艦版相同85萬元不變。（圖／翻攝自Nissan，以下同）
Nissan Kicks Highlight特仕版售價：85萬
此次裕隆推出的Kicks Highlight特仕版，具有專屬Highlight外觀套件，包括側裙飾條、前車燈、後視鏡、前保桿下飾版、擾流尾翼等皆採紅色撞色設計，並具有專屬17吋黑化鋁圈、水箱護罩處的Kicks風格車標。
▲Kicks Highlight特仕版在車身採紅色飾板點綴，並具有專屬頭枕、黑灰色皮椅。
座艙部分，Kicks Highlight特仕版也在方向盤、儀表板皮革、中央扶手等具有紅色縫線、並具有專屬腳踏墊、黑灰雙色專屬皮革座椅，與外型相呼應。其他包括動力、駕駛輔助系統則與旗艦版相同，包括ICC智慧型定速控制、AVM360°環景影像、BSW盲點偵測等皆配備。
讀者迴響