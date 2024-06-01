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福斯「新年式Golf R」釋預告　升級12.9吋螢幕、動力還可能更大！

▲福斯Golf R新年式預告。（圖／翻攝自Volkswagen）

▲福斯原廠釋出2025年式Golf R預告，新車將升級12.9吋中控螢幕、方向盤多功能按鍵改回實體按鍵，動力也有望提升。（圖／翻攝自Volkswagen）

記者林鼎智／綜合報導

福斯（Volkswagen）原廠釋出新年式Golf R預告，此次小改款將具有更鮮明的外型與內裝升級，動力甚至也會小幅上揚，有望與奧迪RS3 Sportback、賓士AMG A45縮小差距，預計很快就會正式對外亮相。

福斯正在慶祝Golf車系上市50周年，此次新預告也展示了Golf R掀背、Golf R Variant旅行車，這2款原型車已十分接近量產狀態，LED頭尾燈造型更加銳利、並且前保桿也換上新樣式，結合大面積的下氣壩，整體視覺更侵略。

內裝方面，則與Golf一般車型一樣，捨棄原本的方向盤電容式按鈕，改回實體按鍵，並且升級12.9吋中控螢幕。

新Golf R將同樣搭載2.0升4缸TSI汽油渦輪引擎、4Motion四輪驅動，並可能捨棄6速手排，僅提供7速DSG雙離合自手排變速箱，最大馬力為320匹馬力。不過考量到先前推出的Goldf R 「20 Years」與「333 Limited Edition」特仕版，或許也有望在新年式車型提升動力輸出。

▲Golf R 333 Limited Edition。（圖／翻攝自Volkswagen）

▲Golf R最大馬力為320匹，不過考量到先前曾推出更強悍的333 Limited Edition特仕版，新年式Golf R動力或許也有望提升，圖為Golf R 333 Limited Edition。

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關鍵字：汽車掀背旅行車Volkswagen福斯Golf RVariant渦輪小改款預告新年式德系4驅

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