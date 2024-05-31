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Bugatti推「限量500台」L’Ultimer　後繼車換搭V16油電、6月亮相

▲影片來源：Bugatti

記者林鼎智／綜合報導

自2016年日內瓦車展亮相後、販售長達8年後，布加迪（Bugatti）Chiron也即將走入歷史，原廠近日就推出L'Ultime，聲稱是最後一款Chiron車款，全球限量500台。

▲Bugatti L`Ultime。（圖／翻攝自Bugatti）

▲Bugatti L`Ultime。（圖／翻攝自Bugatti）

▲Bugatti以Chiron Super Sport為基礎，推出限量500台的L'Ultime，聲稱是最後一款Chiron車款。

這款L'Ultime是以Chiron Super Sport為基礎，塗裝靈感以當時展出的為出發，以French Racing Blue賽車藍轉變成漸層的Atlantic Blue藍色，並在車身處有許多標語彰顯Chiron的歷程，像是：Ehra-Lessien（304 英里/小時）、Paul Ricard（測試地點）、日內瓦（首次亮相）等，擾流尾翼下方與輪圈孔、W16引擎上也有限量500台字樣，後視鏡外蓋也有法國國旗圖案，標示其法國超跑身份。

▲Bugatti L`Ultime。（圖／翻攝自Bugatti）

▲Bugatti L`Ultime。（圖／翻攝自Bugatti）

▲Bugatti L`Ultime。（圖／翻攝自Bugatti）

▲Bugatti L`Ultime。（圖／翻攝自Bugatti）

▲Bugatti L`Ultime。（圖／翻攝自Bugatti）

▲車身處有許多字樣象徵Chiron的歷程，像是極速483km/h、日內瓦車展亮相等。

自從Chiron上市後，這8年來也推出許多衍生版本，包括Sport、Pur Sport、Super Sport 和 Super Sport 300+等，甚至也有一些One Off限定車款。

Bugatti總裁Christophe Piochon也表示，第500輛也是最後一款Chiron適合告別的時機，Chiron時代最後會由正在打造的Mistral敞篷跑車（99輛）與賽道專屬的Bolide（40輛）畫下句點，後繼車款則會在6月亮相，新車將搭載V16油電動力。

▲Bugatti L`Ultime。（圖／翻攝自Bugatti）

▲Bugatti也預告Chiron後繼車將在6月亮相，動力則換搭V16油電引擎。

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關鍵字：汽車超跑雙門Bugatti布加迪ChironL’Ultime限量W16法國V16

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