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福斯「新一代Transporter T7」再釋預告！3動力折合新台幣122萬起

▲影片來源：Volkswagen Nutzfahrzeuge

記者林鼎智／綜合報導

福斯商旅原廠釋出即將上市的新一代Transporter T7預告，該車將在明年第一季於歐洲開賣，共有柴油、PHEV插電式油電、電動3種動力選擇，將取代T6.1車型，加入以乘用為主的Multivan與ID電動車系列。

▲福斯Transporter T7預告。（圖／翻攝自Volkswagen）

▲福斯商旅原廠再度釋出新一代Transporter T7預告，並將在明年第一季於歐洲開賣。（圖／翻攝自Volkswagen，以下同）

新Transporter T7與福特Transit Custom旅行家為雙生車，不過兩者在外觀上仍可清楚辨別，Transporter T7將具有平滑的車側鈑線，輪圈提供16吋、17吋、19吋等選擇，結合雙C型尾燈，並且還有與車身同色的橫貫飾板，與品牌Amarok皮卡相似。

新Transporter T7車長5,050mm-5,450mm，軸距則是3,100mm-3,500mm，視長短軸版本而定，車內也配置12吋數位儀表、13吋中控螢幕，並具有EPB電子手煞車、手機無線充電等，共有2-6人座佈局。

▲福斯Transporter T7預告。（圖／翻攝自Volkswagen）

▲福斯Transporter T7預告。（圖／翻攝自Volkswagen）

▲福斯Transporter T7預告。（圖／翻攝自Volkswagen）

▲新T7共有柴油、PHEV插電式油電、電動3種動力選擇，目前已在歐洲展開預售，售價自36,780歐元起（折合新台幣約122.8萬）。

動力則有柴油、PHEV插電式油電、電動動力等選擇，其中柴油引擎共有110匹、150匹、170匹3種輸出，PHEV插電式油電則達到綜效233匹，至於電動版則有單馬達、雙馬達車型，輸出自116匹、136匹、218匹與286匹不等。

目前新一代Transporter T7柴油車型已在歐洲預售，售價自36,780歐元起（折合新台幣約122.8萬），屆時將由福特位於土耳其的Otosan工廠負責生產，與福特Transit/Tourneo Custom同一產線。

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關鍵字：汽車商旅福斯VolkswagenT7Transporter福特旅行家Transit Custom

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