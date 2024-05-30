奧迪「Q6 e-tron電動休旅」追加入門後驅版！續航力最高、8月上市

▲Audi Q6 e-tron在3月海外發表後，原廠也新增入門RWD後驅車型，售價更親民、同時續航力也是最高的版本。（圖／翻攝自Audi）



記者林鼎智／綜合報導

搭載PPE平台、堪稱「親民版Macan」的奧迪（Audi）Q6 e-tron電動休旅，在3月中海外發表後（報導請點此），原廠近日也新增最入門、續航力最高的RWD單馬達後驅車型，預計8月就會正式上市。

新Q6 e-tron RWD入門後驅車型也是該車系續航力最高的版本，在單馬達後驅搭配100kWh鋰電池下，具有326匹最大馬力、WLTP最大續航力641公里表現，馬力比全驅車型少了60匹，0-100km/h加速需6.6秒（全驅為4.2秒），但續航力多了16公里。

▲Q6 e-tron RWD配備較為陽春，採18吋輪圈、織布座椅，續航力則可達641公里。



Q6 e-tron RWD車重為2,200公斤，充電效率上，可支援260kW直流快充，充電10分鐘即可行駛260公里。其他配備則採18吋輪圈、並以Mythos Black黑色飾板為主，內裝也採織布座椅、LED頭燈、灰色內飾板，一些配備上也較雙馬達全驅版本陽春。

目前Q6 e-tron RWD入門後驅車型已在德國開放預訂，當地售價為68,800歐元起，折合新台幣約229.8萬元，相較全驅車型的74,700歐元（折合新台幣約250萬）降低不少門檻。