▲日本發表小改款Nissan Note Autech Crossover，外觀、內裝有感升級。（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

於2021年首次以熱賣的Note掀背延伸新推出的Autech Crossover跨界休旅，日本發表最新的小改款，外觀修飾看起來更時尚，內裝增加收納空間更實用，搭載1.2升e-Power油電折合新台幣55萬起！

▲小改款維持前驅、四驅配置，外觀整容搭配討喜的新車色。

Nissan Autech Crossover自2021年首度推出後獲得好評，比起標準的掀背款，Autech Crossover離地高度多了25mm，擁有更好的地形適應能力，小改款提供前驅、四驅2種配置，售價分別為2,756,600、3,063,500日圓，折合新台幣55、61萬。

改款主要針對車頭美容，以全新設計的水箱護罩與頭燈相連，下方防刮護板配有LED燈組，在夜間行駛時，搭配頭燈使用，提升辨識度。因應小改款更新，Autech Crossover特別增加喜氣的銅色與綠松石車色感受更為年輕。

▲小改款置物空間改良，動力維持1.2升e-Power油電。

內裝鋪陳大致不變，不過魔鬼藏在細節裡，改款針對收納空間升級，透過副駕駛手套箱容量加大、加入收納上下分層等設計，讓置物機能更有發揮的空間。多媒體螢幕、儀錶、電子線傳排檔、無線手機充電等維持原先配置。

動力維持HR12DE代號1.2升引擎搭配電動馬達，引擎本體具備82匹馬力，電動馬達則擁有116匹馬力，引擎大多不參與實際輸出，主要仰賴電動馬達來達到最好的省油節能表現。