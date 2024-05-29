ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

改款「新TOYOTA Yaris Cross」新車亮相！新1.5升油電會跑、更省油　外型更帥了

▲歐規小改款Yaris Cross細節公布，釋出2款運動版廠照。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲歐規小改款Yaris Cross細節公布，釋出2款運動版廠照。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

去年底歐規發表的小改款TOYOTA Yaris Cross，近來原廠公告更多細節資訊，釋出Premiere Edition、GR Sport超帥氣的2款車型，透過新的1.5升油電加持，新Yaris Cross更會跑、又省油！

▲歐規小改款Yaris Cross細節公布，釋出2款運動版廠照。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲2款車型採用18吋鋁圈，Premiere Edition比起GR Sport，多了幾分斯文、時尚氣息。

歐規Yaris Cross釋出的Premiere Edition、GR Sport可是車系中的顏值擔當，Premiere Edition以亮眼的Juniper Blue車色作為主打，擁有更精緻的專屬造型設計。

▲歐規小改款Yaris Cross細節公布，釋出2款運動版廠照。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲GR Sport前後以蜂巢網狀鋪陳，殺氣視覺點好點滿。

招牌的GR Sport依然沒少，車頭、車尾採用醒目的蜂巢水箱護罩，搭配專屬的空力套件帶來頗有殺氣的視覺感，新的Yaris Cross透過GR Sport加持後，視覺更兇悍，遠看就像長高版的GR Yaris。

▲歐規小改款Yaris Cross細節公布，釋出2款運動版廠照。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲導入5代油電系統，2款車型採用10.5吋螢幕搭配12.3吋數位儀錶。

歐規TOYOTA Yaris Cross趁著改款導入最新的第5代THS油電系統，原本1.5升3缸油電透過電池系統升級，綜效馬力從原本的116匹升級到132匹，扭力14.3公斤米提升30%來到18.8公斤米，破百加速縮短到10.7秒，公布亮眼的22.2km/L平均油耗表現。

►105.9萬！台灣HONDA CR-V入門「升級2大配備沒漲價」 終於有盲點

►台灣60萬房車少1款！銷售30年三菱Lancer今年停產　將成MG5導入契機？

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

《ETStar學習雲》開課了
想成為釣蝦神人、美拍達人、一進廚房就會煮
或想深度學習AI實用技巧、社交撩心術
高CP課程組合．限時大優惠

▲李雪線上課程。（圖／攝）

關鍵字：TOYOTAYaris Cross休旅跨界SUV7人座HONDABR-V

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

外銷日本無籽厚肉梅乾 賣4送4 共兩口味

推薦閱讀

新一代「MG ZS休旅」現身抓到了！內外更有料　將導入1.5升新油電

新一代「MG ZS休旅」現身抓到了！內外更有料　將導入1.5升新油電

145.8萬起！福斯Golf GTI、R 50週年限量開賣　1～8代經典全數到齊

145.8萬起！福斯Golf GTI、R 50週年限量開賣　1～8代經典全數到齊

台灣原廠確認「MG4國產電動車」登台！6月上市、可提前預約試乘

台灣原廠確認「MG4國產電動車」登台！6月上市、可提前預約試乘

「TOYOTA國產Sienta 」經銷端傳今年停產！百萬內7人座MPV快買不到了

「TOYOTA國產Sienta 」經銷端傳今年停產！百萬內7人座MPV快買不到了

TOYOTA將推「全新省油新油電車」！與比亞迪合作拚2年量產

TOYOTA將推「全新省油新油電車」！與比亞迪合作拚2年量產

選配價51萬！台灣賓士推「AMG A45 S限量套件」綠色地獄消光漆超帥

選配價51萬！台灣賓士推「AMG A45 S限量套件」綠色地獄消光漆超帥

最新文章

台灣賓士推AMG A45 S限量套件2024-06-07

大陸9汽車品牌測試Level 3自駕2024-06-06

FUSO電動輕型貨卡eCanter台灣上市2024-06-06

Volvo「旗艦電動休旅」恢復生產2024-06-06

瑪莎拉蒂電動跑車＆休旅車台灣發表2024-06-06

福斯Golf GTI、R紀念版追加配額2024-06-06

麥拉倫油電敞篷6／13登台交車2024-06-06

台灣福特7代野馬跑車6／25上市2024-06-06

339萬！全新BMW i5 Touring開賣2024-06-06

納智捷「n7全新特仕車」開賣2024-06-06

熱門文章

台灣賓士推AMG A45 S限量套件2024-06-07

台灣福特7代野馬跑車6／25上市2024-06-06

大陸9汽車品牌測試Level 3自駕2024-06-06

「福特全新休旅」現身測試2024-06-06

TOYOTA豪華「可露營4人座MPV」現身2024-05-30

Volvo「旗艦電動休旅」恢復生產2024-06-06

MG超帥「3排7人座休旅」新車開賣2024-06-05

「TOYOTA Corolla」新車亮相2024-06-05

NISSAN SENTRA國產房車豪華升級2024-06-03

FUSO電動輕型貨卡eCanter台灣上市2024-06-06

相關新聞

台灣「最貴賓士電動車」是它！原廠預告邁巴赫EQS SUV將於6／5登台

台灣「最貴賓士電動車」是它！原廠預告邁巴赫EQS SUV將於6／5登台

Nissan X-trail日規新年式標配升級　「90周年紀念版」同步亮相！

Nissan X-trail日規新年式標配升級　「90周年紀念版」同步亮相！

TOYOTA「入門後驅小跑車」傳復活！搭1.3升渦輪、對手瞄準MX-5

TOYOTA「入門後驅小跑車」傳復活！搭1.3升渦輪、對手瞄準MX-5

台灣Suzuki Jimny召修！最嚴重恐熄火、共479輛受影響

台灣Suzuki Jimny召修！最嚴重恐熄火、共479輛受影響

Honda「臘腸狗小檔車」新色登場！增添檔位顯示、USB插孔實用選配

Honda「臘腸狗小檔車」新色登場！增添檔位顯示、USB插孔實用選配

讀者迴響

熱門文章

選配價51萬！台灣賓士推「AMG A45 S限量套件」綠色地獄消光漆超帥

選配價51萬！台灣賓士推「AMG A45 S限量套件」綠色地獄消光漆超帥

台灣福特「7代野馬跑車」6／25上市！首度導入Dark Horse性能黑馬

台灣福特「7代野馬跑車」6／25上市！首度導入Dark Horse性能黑馬

大陸開放9車廠「Level 3自動駕駛道路測試」　比亞迪、蔚來都在內

大陸開放9車廠「Level 3自動駕駛道路測試」　比亞迪、蔚來都在內

「福特全新休旅」現身測試！將成Kuga接班人　最快今年發表

「福特全新休旅」現身測試！將成Kuga接班人　最快今年發表

TOYOTA豪華「可露營4人座MPV」現身！質感、舒適度直逼LEXUS

TOYOTA豪華「可露營4人座MPV」現身！質感、舒適度直逼LEXUS

Volvo「旗艦電動休旅」恢復生產！具光學雷達、原廠稱史上最安全

Volvo「旗艦電動休旅」恢復生產！具光學雷達、原廠稱史上最安全

MG超帥「3排7人座休旅」新車開賣！2.0升動力折合新台幣160萬

MG超帥「3排7人座休旅」新車開賣！2.0升動力折合新台幣160萬

「TOYOTA Corolla」新車亮相！外觀更帥操控升級　內裝換上大螢幕

「TOYOTA Corolla」新車亮相！外觀更帥操控升級　內裝換上大螢幕

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366