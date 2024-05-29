▲歐規小改款Yaris Cross細節公布，釋出2款運動版廠照。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

去年底歐規發表的小改款TOYOTA Yaris Cross，近來原廠公告更多細節資訊，釋出Premiere Edition、GR Sport超帥氣的2款車型，透過新的1.5升油電加持，新Yaris Cross更會跑、又省油！

▲2款車型採用18吋鋁圈，Premiere Edition比起GR Sport，多了幾分斯文、時尚氣息。

歐規Yaris Cross釋出的Premiere Edition、GR Sport可是車系中的顏值擔當，Premiere Edition以亮眼的Juniper Blue車色作為主打，擁有更精緻的專屬造型設計。

▲GR Sport前後以蜂巢網狀鋪陳，殺氣視覺點好點滿。

招牌的GR Sport依然沒少，車頭、車尾採用醒目的蜂巢水箱護罩，搭配專屬的空力套件帶來頗有殺氣的視覺感，新的Yaris Cross透過GR Sport加持後，視覺更兇悍，遠看就像長高版的GR Yaris。

▲導入5代油電系統，2款車型採用10.5吋螢幕搭配12.3吋數位儀錶。

歐規TOYOTA Yaris Cross趁著改款導入最新的第5代THS油電系統，原本1.5升3缸油電透過電池系統升級，綜效馬力從原本的116匹升級到132匹，扭力14.3公斤米提升30%來到18.8公斤米，破百加速縮短到10.7秒，公布亮眼的22.2km/L平均油耗表現。