Nissan X-trail日規新年式標配升級　「90周年紀念版」同步亮相！

▲Nissan日規X-trail新年式車型亮相，升級標配AVM 360°環景、電子後視鏡，並推出90周年紀念版。（圖／翻攝自Nissan）



記者林鼎智／綜合報導

Nissan日本原廠推出新年式X-trail，除了配備升級外，在適逢品牌成立90周年下，也同步推出90周年紀念版，具有專屬套件、輪圈及紀念徽飾，日規新年式X-trail將在6/20上市。

日規新年式X-trail全車系升級標配AVM 360°環景影像係統（附MOD移動物體偵測）、智慧電子後視鏡，並且在中高階車型升級黑色Nappa真皮座椅、19吋輪圈，並將先前限定雙色塗裝才有的貝殼金車色，增添到單車色選擇中。

▲原本日規X-trail要雙色塗裝才有的貝殼金車色，此次也下放至單色車色中。



至於同場加映的X-trail 90周年紀念版，則在車頂架、V-Motion水箱護罩飾框採古銅色車處理，並具有黑色後視鏡（具古銅色飾條）、18吋黑色輪圈與電動尾門遙控功能，內裝座椅則採Taylor Fit材質、古銅色車縫線，並具有90周年紀念徽飾。售價上，日規新年式X-trail自3,601,400-4,752,000日圓不等，折合新台幣約70.6-93.2萬左右。

▲日規X-trail 90周年紀念版具有專屬古銅色裝飾、18吋黑色輪圈，內裝座椅也採Taylor Fit材質。



台灣市場方面，裕隆日前也針對國產X-trail輕油電車型增加2款車色（赤焰紅、武曜黑）、並將12.3影音觸控螢幕新增4螢幕連動功能、可支援無線Apple CarPlay／Android Auto，售價自104.9-122.9萬。

▲台灣市場方面，裕隆日前也針對國產X-trail輕油電車型增加2款車色、並升級配備。（圖／翻攝自Nissan）