▲TOYOTA有望在Daihatsu、Suzuki三方合作下，重新復活S-FR入門後驅小跑車，直接競爭對手就是馬自達MX-5。（圖／翻攝自TOYOTA，圖為2015 Toyota S-FR Concept，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

TOYOTA在2015年東京改裝車展推出S-FR概念車後便無下文，不過最近被日媒報料該車可能在TOYOTA、Daihatsu（大發）與Suzuki三方合作下重新復活，這款入門後驅小跑車有望搭載1.3升渦輪動力、定位在GR86之下，主要競爭對手就是馬自達MX-5。

據日媒《Best Car》報導，內部消息指出三方將合作帶來小跑車復活計畫，TOYOTA帶來S-FR、鈴木重新復活Cappuccino（卡布奇諾）、而大發則帶來Vision Copen的量產版，屆時這3款車也會共用部分零件、並依不同市場進行販售。

▲S-FR有望以暴力鴨的3缸渦輪引擎推出1.3升版本，除了6速自排外，預料也會有自排選擇。



動力方面，TOYOTA S-FR有望以GR Yaris、GR Corolla的G16E-GTS 1.6升3缸渦輪為基礎，推出排氣量較小的1.3升3缸汽油渦輪引擎，預料也會有6速手排、8速自排選擇，至於輸出方面，考量到S-FR定位在GR86之下，因此最大馬力可能落在200匹以內。

雖然目前這項傳聞尚未獲得TOYOTA官方證實，但預料這款S-FR小型入門後驅跑車將在2026年或2027年上市，並且同樣冠上GR陣容，預估售價約3,500,000日圓左右（折合新台幣約68.7萬）。

▲Suzuki方面，則有望復活Cappuccino，該車過去也是熱門輕量小跑車，甚至也曾出現在頭文字D漫畫當中。（圖／翻攝自Suzuki）

▲大發方面，則會推出Vision Copen的量產版。（圖／翻攝自Daihatsu）