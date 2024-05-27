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Honda「DAX125」日規新色登場！增添檔位顯示、USB插孔實用選配

▲Honda DAX125新年式。（圖／翻攝自Honda）

▲Honda推出新年式「臘腸狗」DAX125，增添新車色珍珠閃亮黑，取代先前的紅色。（圖／翻攝自Honda）

記者林鼎智／綜合報導

日本Honda本田二輪部門發表25年式「臘腸狗」DAX125，新年式臘腸狗增添「珍珠閃亮黑」新車色，並新增檔位顯示器+時間表、USB插座、馬鞍包等選配內容，讓臘腸狗小檔車更實用，預計8月22日正式上市。

此次25年式日規「臘腸狗」DAX125共有珍珠閃亮黑、珍珠藍與珍珠灰三款車色，取消原本向初代致敬的珍珠星雲紅。而招牌的鋼製壓板車架、長型車身也一樣保留，並具有專為雙人乘坐設計的座椅及後扶手，全車僅重107公斤。

▲Honda DAX125新年式。（圖／翻攝自Honda）

▲Honda DAX125新年式。（圖／翻攝自Honda）

▲Honda DAX125新年式。（圖／翻攝自Honda）

▲Honda DAX125新年式。（圖／翻攝自Honda）

▲原廠也增添檔位顯示器+時間表、USB插座、馬鞍包等選配項目，其中檔位顯示器+時間表相當實用。

動力部分不變，採124c.c. SOHC空冷單缸引擎、自動離合往復式4檔，具9.4匹/1.1公斤米扭力，在雙人騎乘下還有55km/L平均油耗表現。而此次新增選配的檔位顯示器+時間表也讓臘腸狗更加實用，減少臘腸狗在怠速時因循環檔容易入錯檔位的情況發生。

目前日規DAX125售價451,000日圓，折合新台幣約8.8萬元，將於8/22在日本上市，當地年販售目標為7,000台。至於台灣市場方面，DAX125多由貿易商引進泰規車型，日規則可能還要等等。

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關鍵字：汽車機車二輪Honda本田DAX125臘腸狗檔車新年式車色檔顯日本

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