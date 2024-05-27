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本田子品牌「首款電動房車」亮相！配電子後視鏡、車內多達5螢幕

▲靈犀L電動房車 。（圖／翻攝自靈犀）

▲大陸東風本田子品牌靈犀推出首款電動房車靈犀L ，具有與Civic相同的尺碼，主打年輕買家。（圖／翻攝自靈犀，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

在去年廣州車展以概念車亮相後，大陸東風本田（Honda）新電動子品牌靈犀（Lingxi）正式推出首款電動房車「靈犀L」，這款電動房車主打高續航特色，在CLTC測試下具有520公里續航表現。

新靈犀L具有銳利鈑線，採用橫貫式頭尾燈組，軸距達2,731mm，尺碼與Civic相近，並具有電子數位後視鏡，主要訴求客層為年輕族群。

▲靈犀L電動房車 。（圖／翻攝自靈犀）

▲靈犀L電動房車 。（圖／翻攝自靈犀）

▲靈犀L外觀具有銳利鈑線、斜背車頂，頭尾燈組也採橫貫式設計。

座艙內也相當精彩，靈犀L共多達5個螢幕，包括數位儀表、中控螢幕、副駕座螢幕與左、右後視鏡螢幕，另外也配備HUD抬頭顯示器，可說是滿滿的螢幕佈局；另外，靈犀L也採用Alcantara麂皮車頂篷，並具有藍色、白色真皮雙色內裝，中控台下方也設置手機無線充電板與排檔桿。

▲靈犀L電動房車 。（圖／翻攝自靈犀）

▲靈犀L電動房車 。（圖／翻攝自靈犀）

▲靈犀L配備電子後視鏡，加上數位儀表、中控、副駕螢幕，車內共多達5具螢幕。

電動動力上，靈犀L採單馬達前驅，該馬達相當緊湊，具有215匹馬力，搭配59.22kWh LFP磷酸鐵鋰電池，具有極速160km/h、CLTC續航力520公里表現。目前東風本田尚未公布靈犀L的售價，但預料將比本田e:NS系列還要親民。

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