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Suzuki可愛小車Hustler推「越野風格版」　粗獷造型還能2人車宿

▲Suzuki Hustler Tough Wild。（圖／翻攝自Suzuki）

▲日本Suzuki推出Hustler Tough Wild，為這款入門K-car帶來更多越野戶外風格。（圖／翻攝自Suzuki，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

日本Suzuki為旗下第2代Hustler推出Tough Wild越野風格版，讓這款自2020年上市的K-Car輕型車在粗獷的風格套件下帶來新意，並且也確認未來還會推出電動版Hustler。

新Hustler Tough Wild外觀換上黑化的水箱護罩，並與圓型LED頭燈相連，結合重新設計的前保桿、鍍鉻飾板與車身防刮塑料改變視覺，原廠也將引擎蓋、後保桿的Hustler字標、車門把手、後視鏡蓋等採黑色處理，提供3種雙色車色、3種單車色等選擇。

▲Suzuki Hustler Tough Wild。（圖／翻攝自Suzuki）

▲Suzuki Hustler Tough Wild。（圖／翻攝自Suzuki）

▲Suzuki Hustler Tough Wild。（圖／翻攝自Suzuki）

▲外觀在各細節處進行黑化處理，並提供3款雙色、3款單色塗裝選擇。

座艙則將座椅、車門板換上防水織布，對喜愛戶外的玩家更方便，並具有專屬卡其色霧面內飾板、縫線，具有更多軍規風格；車室內也提供許多置物空間，並能將後座傾倒打平，在選購床墊後可成為2人車宿空間。

▲Suzuki Hustler Tough Wild。（圖／翻攝自Suzuki）

▲Suzuki Hustler Tough Wild。（圖／翻攝自Suzuki）

▲Suzuki Hustler Tough Wild。（圖／翻攝自Suzuki）

▲車內座椅、車門板換上防水織布，並且在後座傾倒下可容納2人車宿，其他像是手機無線充電、置物空間等也相當齊全。

Suzuki Hustler Tough Wild提供單一動力、2種輸出，引擎皆採660c.c.輕油電3缸引擎，入門的自然進氣版本具有49匹，而渦輪版本則有63匹，並都搭配CVT變速箱，提供前驅、4驅選擇。

Suzuki Hustler Tough Wild入門2WD自然進氣車型售價自1,760,000日圓，折合新台幣約34.5萬起；頂規渦輪4WD車型則是1,972,300日圓（折合新台幣約38.7萬元），當地競爭對手包括大發Tanto FunCross、三菱Delica Mini。

▲Suzuki Hustler Tough Wild。（圖／翻攝自Suzuki）

▲動力皆採660c.c.輕油電引擎，並有自然進氣、渦輪選擇，皆搭配CVT變速箱，對手包括大發Tanto FunCross、三菱Delica Mini。

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