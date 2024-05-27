現代推出「Staria福祉車」　與4大福祉車公司合作打造無障礙出行

▲Hyundai推出Staria福祉車，與台灣4大福祉車公司合作，打造無障礙出行環境。（圖／翻攝自Hyundai，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

Hyundai總經銷南陽實業今（27）日正式推出Staria福祉車款，與台灣4間福祉公司合作，打造無障礙出行環境，提供用戶更安全、便捷的出行方案。

▲Hyundai與台灣福祉科技、重安福祉科技、成昇實業、輔康企業等4福祉車公司合作，進行法規認證，可提供合法、優質輔具且快速交車。



Hyundai Stari自上市後銷量已破2,000台，大空間、車身高度、電動滑門與Hyundai Smart Sense半自動駕駛輔助功能等，獲得市場好評。Hyundai與台灣福祉科技、重安福祉科技、成昇實業、輔康企業等4福祉車公司合作，進行法規認證，可提供合法、優質輔具且快速交車，滿足輪椅使用者、行動不便及長者的用車需求。

目前這4間福祉車公司網頁皆有Staria福祉車款資訊，Hyundai商用車也在全台10處展示中心提供專業人員服務。

▲Staria福祉車已在台灣福祉科技、重安福祉科技、成昇實業、輔康企業等網頁有相關資訊，Hyundai商用車也在全台10處展示中心提供專人服務。（圖／翻攝自台灣福祉科技）